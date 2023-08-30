موعد إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2023/2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، موضحا أنه تم تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

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أشار إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم موضحا انه تم توفير كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

رئيس جامعة طنطا: ‎اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية التجارة.

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن موافقة لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلي للجامعات علي اعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة لمرحلة الدراسات العليا، بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى استحداث برنامج الدراسات العليا، لنظم المعلومات الإدارية “PBIS”.

أضاف الدكتور محمود ذكى أن الجامعة تحرص على تطوير اللوائح الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا بجميع كلياتها، وفقاُ للمعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ومواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، مقدمًا التهنئة لجميع منسوبي كلية التجارة بالجامعة مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطوة متميزة لتحقيق جودة التعليم بالدراسات العليا بالكلية.

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من جانبه أوضح الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة أنه تم تطوير اللائحة الجديدة لتعمل بنظام الساعات المعتمدة وتضمينها مقررات دراسية جديدة لتواكب أحدث اللوائح التخصصية الاكاديميةوفقا للمعايير الدولية، وبما يتيح للطلاب الحرية فى اختيار المقررات الدراسية، والتخرج بعد اجتياز عددًا من المقررات الدراسية، طبقا للحد الأدنى من الساعات المعتمدة التى تحددها اللائحة.