محافظ الغربية يتفقد مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

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بدأت الجولة بقرية نهطاي حيث تفقد المحافظ السوق والموقف النموذجين حيث تشهد القرية أول سوق حضاري وموقف نموذجي من أجل توفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وأهلها، كما قام المحافظ بتفقد كورنيش العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع ويتكون من 3 أدوار (دور أرضي وعدد 2دور علوي) ويضم مقرات ل (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي)، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.



وعلى هامش الجولة في نهطاي تفقد المحافظ وحدة البيوجاز لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة والتي تعتبر أحد النماذج المبسطة لفكر الاقتصاد الدوار.



وفي قرية سندبسط، تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، ووحدات معالجة الحديد والمنجنيز

واختتمت الجولة بقرية دهتوره حيث تفقد رحمي وحدة طب الأسرة والوحدة الاجتماعية.



وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ الغربية يجتمع بوكيل التعليم لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة مساء اليوم بالمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك لبحث عدد من الملفات التي تخص العملية التعليمية وعلى رأسها الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية إيجابية في المدارس.

بدأ الاجتماع بدراسة آلية زيادة عدد الطلاب المقبولين بمدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالموهوبين والمتفوقين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وتناول الاجتماع متابعة مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات، ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا على تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

وأكد محافظ الغربية على إنهاء كافة أعمال الصيانة في المدارس لتأمين دخول الطلاب والتأكد من عدم وجود مشكلات في الصيانة حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى تسكين التلاميذ في الصفوف الأولى بالأدوار السفلية بالمدارس، والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.

وأشار رحمي إلى أهمية التواصل الجيد مع أولياء الأمور من خلال مجالس المعلمين لإيجاد حلول خارج الصندوق لمواجهة المعوقات أمام انتظام العملية التعليمية، بجانب ضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات من أجل رفع وعي الطلاب والطالبات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وأيضا ترسيخ القيم الوطنية والروحية، مع البعد عن التخلف والجهل والتطرف والتعصب.