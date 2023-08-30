الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

الكشف على 1644 مريضًا فى قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية، الكشف على  1644 مريضًا  فى قافلة علاجية في قرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس. 

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.


وجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

و تم توقيع الكشف على 1644 مريضًا. وضمت  3 عيادات  متنقلة منهم ( جراحة،أنف وأذن، تنظيم أسرة ) والباقي  داخل الوحدة فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: 
باطنة   291، أطفال 158، جراح  181  
أنف وأذن  179  ، عظام 186، أسنان   190، جلديه  169، رمد 182، نسا وتنظيم أسرة 108.
كما تم إجراء 261 تحليلًا مختلفًا  للمرضى،  104 حالات أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات  لـ 114 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 61حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 18 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.

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من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية، و 140حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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الاماكن النائية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور شريف مكين الصحة بالمحافظة أيمن مختار محافظ الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة علاج على نفقة الدولة مديرية الصحة بالمحافظة

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