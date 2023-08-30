الكشف على 1644 مريضًا فى قافلة علاجية بالدقهلية
أعلنت صحة الدقهلية، الكشف على 1644 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس.
وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
و تم توقيع الكشف على 1644 مريضًا. وضمت 3 عيادات متنقلة منهم ( جراحة،أنف وأذن، تنظيم أسرة ) والباقي داخل الوحدة فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray
وقد جاء بيان القافلة كالتالي:
باطنة 291، أطفال 158، جراح 181
أنف وأذن 179 ، عظام 186، أسنان 190، جلديه 169، رمد 182، نسا وتنظيم أسرة 108.
كما تم إجراء 261 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 104 حالات أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 114 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 61حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 18 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية، و 140حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
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