إنترناسيونال يبلغ المربع الذهبي في ليبرتادوريس على حساب بوليفار برونو سافيو

صعد إنترناسيونال البرازيلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس ليبرتادوريس، بعدما تغلب على ضيفه بوليفار البوليفي 2 / صفر في افتتاح جولة إياب دور الثمانية.

ويدين إنترناسيونال بفضل كبير في الفوز للاعبه إينير فالنسيا الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 11 و60.

وكان إنترناسيونال قد تغلب على بوليفار في عقر داره ذهابا 1 / صفر وبذلك يتأهل الفريق البرازيلي إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 3 / صفر.

وتتواصل جولة إياب دور الثمانية بلقاء ريسينج كلوب وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، وبالميراس البرازيلي أمام ديبورتيفو بريرا الكولومبي، وتختتم بمباراة أولمبيا الباراجوياني أمام فلومينينسي البرازيلي.

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وكان النجم البرازيلي برونو سافيو، واصل مسلسل التألق مع فريقه بوليفار البوليفي، وذلك بعد مغادرة النادي الأهلي في الأسابيع الماضية.

وسجل سافيو، هدفا في فوز فريقه بوليفار على حساب ضيفه ليبرتاد جران مامور بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الدوري البوليفي.

وشارك سافيو كبديل في الدقيقة 64 من عمر المباراة، وكان فريقه متقدما بثنائية باتريسيو رودريجيز.

وتمكن برونو سافيو من هز شباك ليبرتاد جران مامور في الدقيقة 77.

وتعرض كارميلو ألجارناز مهاجم بوليفار، والذي سبق له اللعب للإسماعيلي، للطرد في الدقيقة 63.

وعاد سافيو إلى صفوف بوليفار يوم 4 يوليو الماضي بعد تجربة استمرت لمدة موسم مع الأهلي، سجل خلالها هدفين فقط.

عدلي القيعي يهاجم سافيو



انتقد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي سلوكيات البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق والذي فسخ عقده مؤخرًا وعاد من جديد إلى صفوف ناديه السابق بوليفار البوليفي.

وقال عدلي القيعي فى تصريحات تليفزيونية: برونو سافيو كان بيصدر طاقة سلبية لزمايله في الأهلي.. لم يرحل فنيًا في المقام الأول، لكنه لم يندمج مع النادي وكان دائم الحديث بشكل سلبي مع اللاعبين.