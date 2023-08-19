السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

بعد رحيله عن الأهلي، سافيو يواصل التألق وهز الشباك مع بوليفار

برونو سافيو، فيتو
برونو سافيو، فيتو

واصل النجم البرازيلي برونو سافيو، مسلسل التألق مع فريقه بوليفار البوليفي، وذلك بعد مغادرة النادي الأهلي في الأسابيع الماضية.

وسجل سافيو، هدفا في فوز فريقه بوليفار على حساب ضيفه ليبرتاد جران مامور بنتيجة 3-0، صباح اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري البوليفي.

وشارك سافيو كبديل في الدقيقة 64 من عمر المباراة، وكان فريقه متقدما بثنائية باتريسيو رودريجيز.

وتمكن برونو سافيو من هز شباك ليبرتاد جران مامور في الدقيقة 77.

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وتعرض كارميلو ألجارناز مهاجم بوليفار، والذي سبق له اللعب للإسماعيلي، للطرد في الدقيقة 63.

وعاد سافيو إلى صفوف بوليفار يوم 4 يوليو الماضي بعد تجربة استمرت لمدة موسم مع الأهلي، سجل خلالها هدفين فقط.

وشارك سافيو في 9 مباريات منذ عودته إلى بوليفار مجددا، وسجل 6 أهداف كما صنع هدفين لزملائه.

ويحتل بوليفار، المركز الثاني في الدوري البوليفي برصيد 41 نقطة، خلف فريق ذا سترونجيست المتصدر بفارق 5 نقاط.

عدلي القيعي يهاجم سافيو 

انتقد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي سلوكيات البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق والذي فسخ عقده مؤخرًا وعاد من جديد إلى صفوف ناديه السابق بوليفار البوليفي.

وقال عدلي القيعي فى تصريحات تليفزيونية: برونو سافيو كان بيصدر طاقة سلبية لزمايله في الأهلي.. لم يرحل فنيًا في المقام الأول، لكنه لم يندمج مع النادي وكان دائم الحديث بشكل سلبي مع اللاعبين.

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رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

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