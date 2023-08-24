كأس ليبرتادوريس، بالميراس يكتسح بيرييرا الكولومبي وتعادل بوكا جونيورز

كأس ليبرتادوريس، حقق بالميراس البرازيلي فوزا كبيرا على مضيفه ديبورتيفو بيرييرا الكولومبي، برباعية نظيفة في ذهاب ربع نهائي كأس ليبرتادوريس، فيما تعادل بوكا جونيورز وراسينج سلبيا.

وأحرز رباعية بالميراس رافائيل فيجا بالدقيقة 22 من ضربة جزاء) وماركوس روتشا بالدقيقة 30 ومايك بالدقيقة 32 وروني بالدقيقة 82.



وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ملعب "أليانز بارك" في ساو باولو.

تعادل بوكا جونيورز وراسينج

وفي مباراة ذهاب ربع النهائي الأخرى تعادل بوكا جونيورز وراسينج سلبيا، على ملعب بوكا لتكون فرص الفريقين متكافئة الأربعاء المقبل عندما يقام لقاء الإياب على ملعب راسينج.

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وتأكد غياب مدافع أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني، لوسيانو سانشيز، عن الملاعب قرابة عام بعد تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى، تسبب بها نجم ريال مدريد الإسباني السابق وفلوميننسي، البرازيلي مارسيلو، خلال لقاء الفريقين في كوبا ليبرتادوريس.

مارسيلو يتسبب في إصابة قوية

وداس مارسيلو بكامل ثقله على قصبة المدافع الأرجنتيني البالغ 29 عامًا، ما أدى إلى ثني ساقه بالكامل إلى الوراء وإثارة الذعر والخوف داخل الملعب وخارجه بسبب فداحة الإصابة.

وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني، لإذاعة دي سبورتس الأربعاء: "خلال 23 عاما كطبيب لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريبا انفصال بين عظم الفخذ والشظية"، مؤكدًا أن سانشيز سيخضع لعدة عمليات جراحية لإعادة بناء الركبة، و"يستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهرًا".

وتعرض سانشيز للإصابة في الدقيقة 55، فيما رفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه مدافع نادي العاصمة مدريد السابق ليخرج من الملعب باكيًا.

كتب مارسيلو على مواقع التواصل الاجتماعي " كانّ علي أن أعاني من لحظة صعبة للغاية في الملعب. لقد تسببت بإصابة بالغة لزميل محترف من طريق الخطأ"، وتابع متوجهًا للمدافع سانشيز "أتمنى لك أفضل شفاء ممكن".

وردّ نادي أرجنتينوس "نحن خصوم ولسنا أعداء"، شاكرًا مارسيلو وفلوميننسي على قلقهما.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دييجو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس، في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.