الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

حالة الطرق اليوم، طريق الحرية وسكة الوايلى ومحور جوزيف تيتو وشارع السودان الأكثر زحام

حالة الطرق اليوم
حالة الطرق اليوم الاربعاء،فيتو

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الأربعاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على محاور وطرق  بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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حالة الطرق اليوم الأربعاء 

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بطريق الحرية وسكة الوايلى ومحور جوزيف تيتو وشارع السودان.

كما رصدت زحاما بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري ومتجهة إلى إسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، شارع الهرم، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة، إسماعيلية الصحراوي.

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حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات كثافات متحركة بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء  - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

سيارات الإغاثة على الطرق 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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