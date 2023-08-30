التحقيقات تكشف سبب قتل سائق في المنيرة

أمرت نيابة الجيزة بحبس قاتل قائد سيارة بمنطقة المنيرة الغربية، بسبب خلافات علي أولوية المرور.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب أولوية المرور، وتطورت إلي مشاجرة بالأيدي، وعلي آثر ذلك سحب المتهم سلاحه الابيض وطعن المجني عليه طعنة فارقة في الصدر أدت إلي وفاته في الحال.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي بتشريح الجثة للتعرف على سبب الوفاة وكشف ملابسات الجريمة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

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كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

قتل شخص في مشاجرة بسبب أولوية المرور



البداية كانت تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، مما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرة بالإصابة التى لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

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