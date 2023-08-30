خريطة طرح الإسكان لوحدات تجارية وإدارية ومهنية للبيع بالمزاد بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل حزمة من الطروحات الجديدة للوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلنى بالمدن الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وتطرح بمدينة 6 أكتوبر عدد من الوحدات والمحلات التجارية للبيع بنظام المزاد العلني.

ويطرح الجهاز 12 محلًّا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 20 - 40 مترًا مربعًا.

ويعقد المزاد يوم الإثنين الموافق 6 -9-٢٠٢٣ بمقر الجهاز ويتم شراء الكراسة من مقر الجهاز.

كما تطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م2: 37م2) أسفل عمارات سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بقطاع الأندلس بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، لتوفير الخدمات وفرص العمل.



ويتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 19/ 9/ 2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

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تفاصيل أنظمة السداد

كما حددت أنظمة السداد وهى سداد مبلغ تأمين دخول المزاد (٢٥٠٠٠ ج) خمسة وعشرون ألف جنيه، لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك هذا بالإضافة إلى استكمال سداد نسبة ١٠٪ و۱٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

والباقى ٩٠% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.



- سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا اليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت السداد بالإضافة إلى (٪٠.٥) مصاريف تحصيل و۲٪ طبقا لمنشور وزارة المالية.

ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز مدينة بدر قبل الاستلام.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما عقدت الوزارة مزادا علنيا لبيع وحدات إدارية ومهنية.

وأكد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم عقد جلسة المزاد العلنى لبيع 4 محال تجارية و3 وحدات إدارية ومهنية وصيدلية بالمزاد العلنى ومنفذ بيع داخل الجهاز، وذلك فى إطار خُطة الجهاز لتوفير الخدمات لسكان المدينة.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تنمية مدينة بدر، استكمال تسليم وحدات المرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع " زهرة العاصمة " بمدينة بدر، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء إجراءات تسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن المرحلة الأولى من مشروع وحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر تضم ٣٧٦ عمارة بها 9024 وحدة سكنية، وأن الخدمات بالمشروع تشمل ٣ مدارس وحضانتين ومخبزين و2 مركز طبي و٤ أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.





كما تابع الدكتور عاصم الجزار، الأعمال الأخيرة الجارية بالمرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة والتي تضم 4704 وحدات سكنية، وعددًا من الخدمات التي تم وجارٍ تشغيلها بمدينة بدر لخدمة موظفي الدولة وقاطني المدينة، مشددًا على دفع العمل بالمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.

