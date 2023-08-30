أحدث ظهور لجاستن بيبر وزوجته هايلي في لوس أنجلوس (صور)

جاستن بيبر، تألقت عارضة الأزياء هايلي بيبر، زوجة المغني جاستن بيبر، في أحدث ظهور للزوجين في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية، وظهرت هايلي بفستان أحمر قصير، في اختار جاستن ارتداء ملابس رياضية.

جاستن بيبر يتواصل مت سيلينا جوميز

في تطور جديد ومفاجئ، كشف موقع وفقًا Radar Online، أن دفاع سيلينا جوميز عن هايلي بيبر، لم يكن بسبب طلب هايلي كما أعلن، وإنما بسبب تواصل جاستن بيبر زوجها.

وكشف الموقع الإخباري، أن جاستن بيبر، هو الذي اتصل بسيلينا جوميز، ليس هايلي، وطلب منها الوقوف بجانب زوجته، التي يشعر بالخوف عليها، من تهديدات القتل والكراهية التي تتلقاها عبر السوشيال ميديا، لتنفذ سيلينا جوميز طلبه وتتحدث عن هايلي بيبر وتقف بجانبها وتدعمها.

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وفي سياق متصل، وجهت عارضة الأزياء الأمريكية، هايلي بيبر، الشكر مؤخرا، للنجمة سيلينا جوميز، عبر خاصية الاستوري، علي حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، بسبب وقوفها بجانبها والتحدث عن تلقيها تهديدات بالقتل.

وقالت هايلي بيبر: أريد أن أشكر سيلينا جوميز، لقد كنا نتناقش طوال الأسابيع الماضية، كيف نتخطى ما يحدث بيننا، والأسابيع الماضية كانت صعبة جدًا لنا جميعًا، والملايين من الناس يرون كمية كبيرة من الكراهية، وهو أمر مؤذٍ جدًا.

وأضافت: مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة رائعة للتواصل وبناء المجتمع، لكن أمور كهذه لا تسبّب سوا التفرقة بدلًا من توحيد الناس معًا، لطالما فهم الناس الأمور بشكل خاطيء وفسروها بطريقة أخرى، وعلينا جميعًا أن ندرس ما ننشره وما نقوله، وهذا الكلام موّجه اليّ أيضًا. ختامًا، أعتقد أن الحب سيكون دائمًا أكبر من الكراهية والسلبية، وهناك دائمًا فرصة لكي نقابل بعضنا بالتعاطف والرحمة.

وطلبت سيلينا جوميز، عبر حسابها علي “انستجرام”، التعامل بحب وعطف، معلنا وقوفها بجانب هايلي بيبر، بعد تلقيها تهديدات بالقتل، قائلة: “هايلي بيبر تواصلت معي وأخبرتني أنها تتلقى تهديدات بالقتل، هذا ضد كل ما أؤمن به، لا يجب أن يتلقى أحد أي كراهية أو تنمر، لطالما ناضلت من أجل اللطف وأريد أن يتوقف كل هذا حقًا”.

وشهدت الأسابيع الماضية، عددا من المشاحنات والشد والجذب على مواقع التواصل الاجتماعي، بين سيلينا جوميز، وهايلي بيبر، وكايلي جينر.

اعتزال سيلينا لمواقع التواصل الاجتماعي

وأعلنت النجمة العالمية سيلينا جوميز، عن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، لفترة من الزمن، مشيرة إلى أنها كبرت في السن على الصراعات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:"أنا كبرت على مثل تلك الأشياء السخيفة، أنا أبلغ ٣٠ عاما".

وأكدت سيلينا جوميز، أنها سعيدة في حياتها، ولديها العديد من الأصدقاء والمعجبين.

كايلي تدافع عن نفسها

وفي أول تعليق لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي والمليارديرة كايلي جينر، حول الاتهامات التي وجهت لها، هي وصديقتها هايلي بيبر، بالتنمر على النجمة سيلينا جوميز، بسبب شكل حاجبيها.

كما اتفقت سيلينا جوميز، مع كايلي جينر، وردت على تعليقها على الفيديو، قائلة:" اتفق معكي..هذا كله غير ضروري.. أنا من معجبي كايلي جينر".

وكانت سيلينا جوميز، ظهرت في مقطع فيديو، عبر تيك توك، بحاجبي غريب الشكل، لتنشر بعدها كايلي جينر، صورة لجابينها وتسخر منهما، ليربط الجمهور سخرية كايلي بفيديو سيلينا جوميز، ويتهمها بالتنمر والسخرية منها.

ليدي جاجا تدعم سيلينا جوميز

في سياق متصل تلقت النجمة الأمريكية، دعما ومساندة من ليدي جاجا، بعد الهجوم والتنمر التي واجهته مؤخرا، بسبب زيادة وزنها.

وكتبت ليدي جاجا، تغريدة موجهة لسيلينا جوميز، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل

الاجتماعي “تويتر”، قائلة:" أنتي جميلة من الداخل والخارج..أنتي واحدة من نسائي المفضلات على الأرض".

وكانت سيلينا جومير، تحدثت عن الانتقادات الأخيرة، التي واجهتها، بعد زيادة وزنها بشكل كبير، خلال بث مباشر عبر حسابها علي موقع الفيديوهات “TikTok ”.

وقالت سيلينا جوميز، "أنا ليست عارضة أزياء ولن أكون أبدًا"، وطلبت من منتقديها أن يرحلوا، إذا لم يعجبهم ذلك.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، أن دواء الذئبة الذي تتناوله، يؤدي إلى تقلبات شديدة في الوزن، قائلة:"عندما أتناول الدواء، أميل إلى حمل الكثير من وزن الماء، وهذا يحدث بشكل طبيعي للغاية، وعندما أتوقف عن عنه، أميل إلى فقدان الوزن نوعًا ما، لكنني أفضل كثيرًا أن أكون بصحة جيدة، وأعتني بنفسي، أدويتي مهمة، وأعتقد أنها تساعدني".

وتابعت سيلينا: “أردت فقط أن أقول وأشجع أي شخص، يشعر بأي نوع من العار، لما يمرون به بالضبط، ولا أحد يعرف القصة الحقيقية”.