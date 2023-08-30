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رياضة

هالاند يفوز بجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية

هالاند مهاجم مانشستر
هالاند مهاجم مانشستر سيتي، فيتو

رابطة المحترفين الإنجليزية، فاز إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن أدائه لموسم 2023-2024.

 

هالاند نجم مانشستر سيتي

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن فوز هالاند بالجائزة متفوقًا على 5 مرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي.

وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد المنتخب الوطني والمتوج بالجائزة العام الماضي.

سجل النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، هدفا في فوز فريقه مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2-1، اليوم الأحد، على ملعب بارامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

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سجل هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 63، وتعادل بوجلي لفريق شيفيلد في الدقيقة 85، وأضاف رودري الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 88.

وبذلك فقد سجل هالاند ضد 18 من أصل 21 نادي لعب ضدهم إيرلينج في البريميرليج، وتبقى فقط ثـلاث أندية لم يسجل في مرماهم النجم النرويجي وهم، برينتفورد وتشيلسي وليفربول.

 

بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال

حصل بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال، على جائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن أدائه خلال موسم 2022-2023.

ونجح بوكايو ساكا في الحصول على أعلى الأصوات في الاستفتاء الذي تم بين أعضاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية وحصل على أكبر عدد من الأصوات لينهي السباق متقدمًا على زميله جابرييل مارتينيلي، الذي كان أيضًا من المرشحين المحتملين بعد أن سجل 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون هداف آرسنال المشترك لهذا الموسم جنبًا إلى جنب مع مارتن أوديجارد.

 

وكان المتنافسون الآخرون على الجائزة هم هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، وجاكوب رامزي لاعب أستون فيلا، ومهاجم برايتون إيفان فيرجسون ولاعبه السابق سيجال مويسيس كايسيدو، الذي انضم مؤخرًا إلى تشيلسي

 

بوكايو ساكا يدخل التاريخ مع أرسنال

دخل بوكايو ساكا تاريخ فريقه أرسنال برقم قياسي، بمشاركته في مباراة الجانرز الجارية حاليًا أمام مضيفه كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، يخوض ساكا المباراة رقم 82 له على التوالي في البريميرليج بقميص أرسنال بداية من شهر مايو من عام 2021، ليعادل بالتالي رقم بول ميرسون القياسي في المسابقة رفقة المدفعجية، والذي حققه بين شهري فبراير من عام 1995 وفبراير من عام 1997.

وبدأ ساكا هذا الموسم بصورة مميزة رفقة أرسنال، بالتسجيل في الجولة الأولى من فوز المدفعجية على ملعبه على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1).

كما صنع هدفا في مباراة الدرع الخيرية والتي انتهت بالتعادل (1-1) أمام مانشستر سيتي، قبل أن يحسم أرسنال اللقب بالفوز بركلات الترجيح.

 

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