حوا، 3.5 مليون مشاهدة لكليب تامر حسني الجديد (فيديو)
حقق كليب أغنية حوا للنجم تامر حسني 3.5 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث تواجد الكليب ضمن قائمة التريند بالموقع.
كليب حوا
ويتعاون تامر حسني في الكليب مع الفنانة السعودية أسيل عمران والأغنية ضمن ألبوم تامر حسني الجديد “هرمون السعادة”.
الأغنية كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.
كلمات أغنية حوا
وتقول كلمات الأغنية: "اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حوا قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا.. حوا في كل الجنسيات بجد تركيبة واحدة لو هنسمي في مسميات أحن حنينة جاحده.. حافظين مش فاهمين نفس الكلام ويتردد.. وإحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا ونسدد آه ونسدد.. وبعد ما كان نفسي في واحدة تفهمني من غير ما أتكلم ما أتكلم بقيت أدعي ألاقي واحده.. تفهمني أصلًا وأنا بتكلم.. بتكلم".
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