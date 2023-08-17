تامر حسني يطرح كليب أغنية "حوا" (فيديو)

تامر حسني، طرح الفنان تامر حسني كليب أغنية “حوا” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويتعاون تامر حسني في الكليب مع الفنانة السعودية أسيل عمران والأغنية ضمن ألبوم تامر حسني الجديد “هرمون السعادة”.

معلومات عن أسيل عمران

والفنانة أسيل عمران ولدت في الرياض عام 1989 وهي الشقيقة الصغرى للإعلامية لجين عمران ، وفي عام 2005 شاركت في برنامج اكتشاف المواهب "نجوم الخليج" في عام 2005، ولكنها لم تصل إلي المرحلة النهائية، وفي عام 2006 شاركت في برنامج "نجم الخليج" ووصلت إلي النهائيات ثم انطلقت بعدها مسيرتها الفنية وطرحت العديد من الألبومات والأغاني المنفردة.

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واحتفل تامر حسني مساء أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 46، وذلك وسط أسرته، حيث شهد الحفل شقيقه المنتج حسام حسني وشقيقته ووالدته، وسط غياب لأبنائه من طليقته بسمة بوسيل.

عيد ميلاد تامر حسني

ونشر المنتج حسام حسني شقيق النجم تامر حسني صورة من حفل عيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أبو آدم وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ونجاح وربنا يحققلك كل اللي في نفسك ويباركلك في أولادك ويباركلي فيك يا أبو قلب طيب".

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