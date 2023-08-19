السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تامر حسني يحتل المركز التاسع عالميًا في الاستماع بـ أغنيته الجديدة حوا

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

احتفل الفنان تامر حسني بتصدر أغنيته الجديدة "حوا" المركز التاسع عالميا في الاستماع، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

 

في هذا السياق، ووثق حسني قائمة الأعلى استماعا عالميا عبر "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "الفنان تامر حسني يحتل المركز التاسع عالميا بعد 20 ساعة من إصدار أغنية حوا، من ألبوم هرمون السعادة".

 

ووصل عدد مشاهدات الأغنية 760 ألف مشاهدة، وما زال الرقم في تصاعد، وقد يصل إلى مليون مشاهدة سريعا.

 

والأغنية من كلمات الفنان تامر حسني، وتوزيع ومكسر علي فتح الله، وتعاون فيها مع الفنانة السعودية أسيل عمران للمرّة الثانية بعد نجاح كليب "ناسيني".

Advertisements

تدور فكرة "حوا" حول محاولة الرجل فهم المرأة في إطار كوميدي، ويظهر تامر حسني محتارا من تصرفات زوجته أسيل عمران في كليب الأغنية.

 

وعلقت الإعلامية السعودية لجين عمران على الأغنية بالقول: "ولا حتفهمونا فعلا.. المهم احنا فاهمينكم.. بس بنسوق العبط مع شوية هبل"، بدوره شارك تامر تعليق لجين وكتب عليه: "ايوا كده اعترفوا".

 

علي الجانب الأخر، كان احتفل تامر حسني مساء أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 46، وذلك وسط أسرته، حيث شهد الحفل شقيقه المنتج حسام حسني وشقيقته ووالدته، وسط غياب لأبنائه من طليقته بسمة بوسيل.


عيد ميلاد تامر حسني 
 

ونشر المنتج حسام حسني شقيق النجم تامر حسني صورة من حفل عيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أبو آدم وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ونجاح وربنا يحققلك كل اللي في نفسك ويباركلك في أولادك ويباركلي فيك يا أبو قلب طيب".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

هرمون السعادة تامر حسني بسمة بوسيل المنتج حسام حسني النجم تامر حسني الاعلامية السعودية

مواد متعلقة

تامر حسني يطرح كليب أغنية "حوا" (فيديو)

من مطرب المراهقين إلى نجم الجيل.. مشوار تامر حسني في 20 سنة (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

من داخل اللجنة، طالب يصور امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية العامة

عبدالواحد السيد يكشف لـ فيتو حقيقة تفاوض الزمالك مع خاما بيليات

بالدراجة، لحظة وصول السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (صور)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

مشاهد حفل أنغام في العلمين الجديدة، الفنانة تبكي بعد هذه الأغنية (فيديو)

أخبار مصر: تحذير من الصحة والمترو بشأن متحور كورونا الجديد، وزير لبناني يثير الجدل عن مصر، مصير بازوم بعد تحديد ساعة الحرب

مجلس الزمالك يكلف أحمد دعبس بالإشراف على ملف ألعاب الصالات

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 19-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

سعر السكر اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما حكم سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية