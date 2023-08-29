تفاصيل مثيرة في أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة بسبب الرباعي الدولي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه توقع الأزمة الدائرة حاليا بين الأهلي مع اتحاد كرة القدم منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر قد يصلوا إلى عدد خرافي من المباريات، هذا الموسم مع فريقهم وكذلك بعض اللاعبين الدوليين في المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي.

أزمة الأهلى واتحاد الكرة

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي حال الوصول إلى المباريات النهائية في البطولات التي يخوضها مع مواجهات الدوري وكأس مصر، وكأس العالم للأندية ودوري السوبر الأفريقي ودوري ابطال افريقيا سيصل إلى رقم خرافي من المباريات، لذلك سيكون هناك ضغط رهيب على اللاعبين".

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وأضاف: "اللاعب في الأهلي قد يصل لـ90 مباراة هذا الموسم سواء مع فريقه أو المنتخبات الوطنية، والأهلي يريد حلول جذرية من جانب اتحاد الكرة، ويريد تجهيز لاعبيه في المعسكر الإعدادي حاليا في النمسا، خصوصا أن الموسم المقبل سيكون هناك "صراخ" كبير من ضغط المباريات".

وأكمل: "الأهلي كانت له نظرة ثاقبة بالاعتذار عن البطولة العربية للأندية، لأنه يُدرك صعوبة وضغط المباريات في الموسم الحالي، وحاجة لاعبيه للراحة، ولو شارك فيها كان سينهي مبارياته في منتصف أغسطس الجاري بدلا من الحصول على راحة".

وزاد: "الأهلي هو الفريق الوحيد الذي يشارك في كل البطولات، وهو المصنف الأول محليا وقاريا، ونجاح أي بطولة يكون بتواجد الفريق الأحمر نادي القرن في إفريقيا".

وأردف: "فور إعلان روي فيتوريا عن قائمة منتخب مصر بضم 4 لاعبين من الأهلي، قرر النادي الأهلي عدم المشاركة في أي بطولة مستحدثة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن الصعب أن يخوض لاعبي الفريق هذا الكم الرهيب من المباريات على مدار الموسم الجاري".

واستطرد: "فيتوريا تمسك بوجود لاعبي الأهلي، بسبب بعض الأمور الخاصة بالإنذارات، كما أن محمد الشناوي وافق على التواجد في معسكر منتخب مصر، ومحمد هاني يريد التواجد أيضًا في صفوف المنتخب، في ظل المنافسة القوية على مركز الظهير الأيمن، أي لاعب يريد الانضمام لمنتخب مصر، أو البقاء في معسكر النمسا لأن الخيارات أصبحت صعبة".

وتابع: "الأهلي أرسل خطابات سابقة للاتحاد ولم يتم الرد، وخلال أسبوع أو عشرة أيام لو لم يتم الرد بشكل رسمي على الأهلي بشأن موعد السوبر والشروط، سيعلن الأهلي أيضا اعتذاره عن المشاركة في بطولة السوبر المحلي، وأنا أتوقع موسم كله خناقات".

وأتم: “هناك أزمات كثيرة في الموسم الجديد سواء في لجنة الحكام أو بشأن نظام المسابقات، حتى كأس السوبر لا نعرف شيئا عنها حتى الآن”.

غضب في الجهاز الفني لـ الأهلي من قرار فيتوريا

تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا لارتباط الأهلي بخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن هناك حالة غضب شديد من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من قرار فيتوريا بضم رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني القادم.

وأوضح المصدر أن كولر غاضب قرار فيتوريا خوفًا من تعرض للاعبي الأهلي للإصابة في ظل عدم مشاركتهم في المباريات منذ فترة طويلة وذلك بسبب فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون مع نهاية منافسات الموسم الماضي

وأشار المصدر أن كولر متخوف من تعرض أى لاعب للإصابة والفريق لديه أكثر من لاعب مصاب ومرتبط بمباراة هامة ومصيرية أمام اتحاد العاصمة الجزائرية في كأس السوبر الأفريقي.

أول رد فعل من الأهلي على قرار فيتوريا

وكشف مصدر داخل النادى الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء لن يتخذوا أي قرار في الوقت الحالي بعد قرار روى فيتوريا بضم لاعبي الفريق.

وأوضح المصدر أن الأهلى يدرس الموقف من جميع الجوانب ولكنه هناك تحفظ كبير على قرار مدرب المنتخب الوطني خاصة أن النادى لم يتأخر عن المنتخب الوطني في أي مرحلة وكان آخرها في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 التي شارك فيها لاعبو الأهلى مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأشار المصدر أن الأهلى منزعج من قرار فيتوريا خاصة أن الفريق مرتبط بمباراة هامة في كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري ويخشى أن يتعرض أى من اللاعبين للإصابة خلال التواجد مع المنتخب.

رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة اثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب السماح للرباعي ( محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - مروان عطية) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبدالمنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر.

من جانبه أرسل الأهلي رفضا قاطعا لاتحاد الكرة لمقترح المنتخب وتمسك بإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب.