الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة وابنها لقيا مصرعهما في انفجار أسطوانة بوتاجاز بكرداسة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سيدة وابنها لقيا مصرعهما إثر إصابتهما في انفجار أسطوانة غاز في كرادسة. 

 

استمعت نيابة الجيزة  لأقوال شهود العيان في حادث مصرع سيدة وابنها، إثر تأثرهما بإصابتهما في حادث انفجار أسطوانة غاز في منطقة كرداسة، وما زال ثلاثة أبناء في حالة حرجة.

 

وكشف أحد شهود العيان أنه سمع دوي انفجار كبيرة ثم فوجئوا بتصاعد ألسنة اللهب، وبعدما اقتربوا اكتشفوا انفجار أسطوانة غاز داخل شقة الضحايا.

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وأمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق وكشف ملابساته والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

انفجار أسطوانة بوتاجاز في شقة بكرداسة

 

وكان مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بشارع الأربعين دائرة مركز كرداسة.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن خمسة مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام قبل أن تفارق الأم وأحد الأبناء الحياة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

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