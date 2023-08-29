الدوري السعودي، الخليج يسقط في فخ التعادل أمام الحزم وهدف ملغى لـ محمد شريف

الدوري السعودي، سقط فريق الخليج في فخ التعادل أمام نظيره الحزم، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

سجل الحزم هدفا مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق أنطونيو توزي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

وفي الدقيقة 22، أحرز فابيو مارتينز هدف التقدم للخليج، بعد تبادل رائعة للكرة من الجهة اليسرى ليتوغل داخل منطقة للجزاء ويطلق تسديدة قوية يفشل حارس الحزم في إبعادها لتسكن الشباك.

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اشتعلت المباراة بعد هدف الخليج، في ظل رغبة الحزم في العودة وإدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخليج بهدف نظيف.

هدف ملغي لـ محمد شريف في مباراة الخليج والحزم

ومع بداية الشوط الثاني، سجل محمد شريف، الهدف الثاني لفريقه الخليج في مرمى الحزم، بالدقيقة 53، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، لينفرد شريف بالمرمى ويسدد كرة قوية تسكن شباك فريق الحزم، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

فيما جاء هدف التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 60 من عمر المباراة من علامة الجزاء، عن طريق محمد باداموسي.

بعدها حاول فريق الخليج العودة للمباراة وإحراز هدف الفوز إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1.

محمد شريف يقود تشكيل الخليج أمام الحزم

أعلن الجهاز الفني لنادي الخليج السعودي تشكيل فريقه لمواجهة الحزم، والذي شهد تواجد محمد شريف لاعب الأهلي السابق، حيث جاء التشكيل كالتالي: "إبراهيم سيهيتش، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، إيفور رودريجو، محمد شريف، فابيو مارتينز، منصور حمزي، عبد الإله هوساوي، سعيد آل حمسل، وو يونج جانج".

وفشل فريق الخليج في تحقيق الفوز الأول له في الدوري السعودي، حيث تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام الفيحاء بنتيجة 3-1، قبل أن يتكرر نفس الأداء الكارثي أمام أهلي جدة في الجولة الثانية ويتلقى هزيمة بنتيجة 3-1، وتعادل مؤخرًا مع الاتفاق بهدف لمثله، ليحتل المركز الـ16 برصيد نقطة يتيمة، فيما يتواجد الحزم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وضمن مباريات اليوم من الدوري السعودي، حقق فريق التعاون السعودي فوزا هاما على نظيره الأخدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

أحرز هدف المباراة معاذ فقيهي لاعب التعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تسلم كرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ترتطم بالعارضة وتسقط داخل الشباك.

وكان ماتيوس دوس سانتوس لاعب التعاون أهدر ركلة جزاء لفريقه التعاون في الدقيقة الثامنة، حيث بدأ فريق التعاون بضغط مكثف وسيطر على مجريات الأمور.

ترتيب التعاون والأخدود في جدول ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، يرفع فريق التعاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف، فيما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة يتيمة في المركز قبل الأخير.