الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع طفل غرقا في مياه النيل ببنها

مصرع طفل غرقا في
مصرع طفل غرقا في مياه النيل ببنها، فيتو

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جهودها لانتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقا خلال الاستحمام بمياه نهر النيل فرع الرياح التوفيقي، بمنطقة الرملة التابعة لمدينة بنها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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العثور على جثمان غريق بعد ظهوره على سطح المياه في الإسكندرية

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انتشال جثمان الطفل زياد حسين غريق قرية بنبان في أسوان (صور)

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بغرق طفل يدعى عبد الفتاح ع.م 15 سنة، بالصف الأول الثانوي ومقيم بقرية الرملة بمركز بنها.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي جرفته المياه، وحاول شباب المنطقة إنقاذه، ولم تتمكن من الوصول له، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتقال جثمان الطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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