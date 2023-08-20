انتشال جثمان الطفل زياد حسين غريق قرية بنبان في أسوان (صور)

تابع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية عملية إنقاذ وانتشال جثمان الطفل زياد حسين أحمد فاوي 14 سنة من مجرى نهر النيل، والذي تعرض للغرق أثناء قيامه بالسباحة أمام العوامة التابعة لقرية بنبان بمركز دراو.

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن تم التنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية على مشاركة فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية المصرية ببرنيس وذلك من اليوم الأحد مدعمين بالمعدات وأحدث الأجهزة البحرية والشاشات المائية ذات التكنولوجيا المتطورة للبحث فى الأعماق عن الطفل الغريق، علاوة على الجهود المبذولة من شرطة الإنقاذ النهري انتشال جثمانه.

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وقدم واجب العزاء والمواساة لأسرة الطفل زياد حسين، وداعيًا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله بالصبر والسلوان، وأن يكون شافعًا لوالديه يوم القيامة.

وقد أشاد محافظ أسوان بالاستجابة السريعة من القوات المسلحة بالمشاركة الحيوية للقوات البحرية جنبًا إلى جنب مع قوات الإنقاذ النهري التابعة للشرطة، والتى نجحت جهودها اليوم في ننتشال جثمان غريق آخر وهو ترعى أحمد هريدي 20 سنة، والذى تعرض للغرق منذ أيام بجوار محطة 3 التابعة لهندسة ري الطويسة.