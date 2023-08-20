الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

العثور على جثمان غريق بعد ظهوره على سطح المياه في الإسكندرية

حادث بالإسكندرية،
حادث بالإسكندرية، فيتو

عثرت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير، على جثمان شاب في العقد الرابع من العمر، لقى مصرعه، أمس السبت، غرقًا ببحيرة مشروع ناصر الكائنة أمام قرية 21 بغربي محافظة الإسكندرية وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء تصاريح الوفاة والدفن.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إنه تم العثور على غريق بحيرة ناصر وهي لشاب يدعى أحمد عبدالكريم القذافي مرعي الفرجاني، 35 سنة، بعد غرقه أمس..
وأضاف المالحي، خلال تصريحات: أن قوات الإنقاذ النهري بدأت رحلة البحث عن الجثمان، فور ورود البلاغ حتى اليوم، مشيرًا أنه فور تلقيه إشارة بغرق شاب فى مشروع ناصر، فأنه وجه الدعوة إلى غواصين الخير وخاصة غواصين الخير في محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.

وأشار قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إلى أن الجثمان ظهر على سطح المياه منذ قليل وجرى انتشاله وجارى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة. 

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بغرق شاب ببحيرة ناصر في الإسكندرية وذلك أمام قرية 21 بغربي المحافظة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.
تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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