نشوب حريق في مسجد أثري بالدقهلية

هرعت سيارتي إطفاء تابعتين لقوات الحماية المدنية في محاولة لإخماد حريق نشب في مسجد أثري بقرية كوم النور التابعة لمحافظة الدقهلية.

ونشب الحريق بقطع السجاد والخشب، نظرا لأن المسجد سقفه معروش بالخشب، وجدرانه مبطنة كذلك بالخشب، وهو ما ساعد في سرعة انتشار ألسنة اللهب، حيث شب الحريق في بدايته في السقف ثم امتد لباقي المكان.



يذكر أن مسجد البيئة بكوم النور مساحته 450 مترا وهو ضمن المساجد الأثرية بالمحافظة، ويرجع عمره لأكثر من 100 عام.

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ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعدما التهمت النيران محتويات المسجد، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بنشوب حريق في مسجد البيه الأثري بقرية كوم النور التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات.