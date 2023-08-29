الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

نشوب حريق في مسجد أثري بالدقهلية

نشوب حريق في مسجد
نشوب حريق في مسجد أثري بالدقهلية، فيتو

هرعت سيارتي إطفاء تابعتين لقوات الحماية المدنية في محاولة لإخماد حريق نشب في مسجد أثري بقرية كوم النور التابعة لمحافظة الدقهلية.

ونشب الحريق بقطع السجاد والخشب، نظرا لأن المسجد سقفه معروش بالخشب، وجدرانه مبطنة كذلك بالخشب، وهو ما ساعد في سرعة انتشار ألسنة اللهب، حيث شب الحريق في بدايته في السقف ثم امتد لباقي المكان.


يذكر أن مسجد البيئة بكوم النور مساحته 450 مترا وهو ضمن المساجد الأثرية بالمحافظة، ويرجع عمره لأكثر من 100 عام.

Advertisements

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعدما التهمت النيران محتويات المسجد، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بنشوب حريق في مسجد البيه الأثري بقرية كوم النور التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات.

حريق سيارة يتسبب فى إصابة شخصين على طريق الإسكندرية الصحراوى

حريق يلتهم كنترول الثانوية الأزهرية وإجابات أوراق معهد بنين أولاد يحيى بسوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية المدنية السيطرة على حريق السيطرة علي الحريق المباحث الجنائية تحرير المحضر أمن الدقهلية حافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

حريق سوبر ماركت تابع لوزارة التموين فى الدقى

حريق منزل فى الصف وكابينة كهرباء تتسبب فى اندلاع النيران داخل مستشفى الزراعين بالدقى

بسبب انفجار محول كهرباء، إصابة شخصين ونفوق مواشٍ في حريق بالوادي الجديد (صور)

إخماد حريق في ميكروباص أمام فندق بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

أول تعليق من نجيب ساويرس على شراء عائلة الرئيس الأوكراني فيلا في الجونة

خبير أثري يفجر مفاجأة عن صورة محمد صلاح بجوار تمثال رمسيس الثاني (صور)

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

أنغام تكشف عن موقف صعب تسبب في كراهيتها لوالدها (فيديو)

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

قصة مليار جنيه ضرائب تائه بالزمالك.. مرتضى طلب الحجز على الأرصدة للتسوية.. والبناني تحدث عن تخفيضها.. والمالية تنسف روايات الكل وتكشف الحقيقة

بدون الأرز، قائمة السلع التموينية الجديدة خلال شهر سبتمبر 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

فرار أسد من سيارة خاصة يثير الرعب في باكستان ( فيديو)

العثور على كنز في نيوزيلندا

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية والحسد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

المزيد
الجريدة الرسمية