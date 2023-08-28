حريق سيارة يتسبب فى إصابة شخصين على طريق الإسكندرية الصحراوى

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق وصلة حازم حسن القادم من بوابات طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والمرور إلى مكان الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.