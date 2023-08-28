الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حريق سيارة يتسبب فى إصابة شخصين على طريق الإسكندرية الصحراوى

انقلاب سيارة،فيتو
انقلاب سيارة،فيتو

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق وصلة حازم حسن القادم من بوابات  طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والمرور إلى مكان الواقعة.

مصرع مسن بوابل من الرصاص في مشاجرة لخلافات على حراسة قطعة أرض بدار السلام

دورة تدريبية في فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطالبات كلية الشرطة (صور)

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

Advertisements

غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة “ مصر - إسكندرية ” الصحراوى طريق “ مصر - إسكندرية ”

مواد متعلقة

حملات تفتيشية تضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي فى المحافظات

كل ما تريد معرفته عن الأحكام القضائية وطريقة إزالتها من الحاسب الآلي.. وإجراءات رد الاعتبار.. وطريقة إزالة كارت التسجيل الجنائي

حبس 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين فى الغربية

أخبار الحوادث.. وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب في أسوان.. سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج. و.تطور جديد في حادث قتل عامل لزوجته وابنته في مذبحة الهرم

ميل عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة طرة

مصرع مسن بوابل من الرصاص في مشاجرة لخلافات على حراسة قطعة أرض بدار السلام

دورة تدريبية في فحص جوازات السفر وكشف التزوير لطالبات كلية الشرطة (صور)

ضبط تشكيل عصابي ينتحل صفة مباحث التموين لسرقة حمولات سيارات المواد الغذائية

الأكثر قراءة

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

نجلاء المنقوش تغادر تركيا إلى بريطانيا على خلفية كشف لقاء كوهين

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

اتحاد جدة يكتسح الوحدة بثلاثية ويتصدر قمة الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

المزيد
الجريدة الرسمية