الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من فترة إعداد المقاولون العرب بالعين السخنة

المقاولون، فيتو
المقاولون، فيتو

تنطلق غدا الأربعاء، المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة الكابتن شوقي غريب، في العين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

ويختتم الفريق الأول بنادي المقاولون اليوم تدريباته علي ملعبه بالجبل الاخضر خلال مرحلة الاعداد الأولي وذلك قبل معسكر العين السخنة.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر العين السخنة لفريق المقاولون العرب إقامة عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

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ويعكف الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون، على تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق.

وعلي صعيد متصل قررت إدارة نادي المقاولون العرب، تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاع عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.

جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح  وأحرز 17 هدفا وصنع 5 أهداف في آخر مواسمه قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب.

المقاولون يطلب استعارة عمار حمدي

وعلى صعيد متصل جدد نادي المقاولون العرب اتصالاته بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب عمار حمدي علي سبيل الإعارة على الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي المقاولون خاطب في وقت سابق نظيره النادي الأهلي، رسميًّا من أجل استعارة عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي  في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.

وينتظر نادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، رد النادي الأهلي علي الخطاب بشأن الحصول علي عمار حمدي خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنادي المقاولون العرب تمهيدًا للعودة مجددًا لصفوف القلعة الحمراء والانضمام لمنتخب مصر من بوابة ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب الحاصل علي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت 2019 بمصر علاوة علي تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

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