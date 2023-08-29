ندوة عن مخاطر الإدمان والإنترنت بمركز شباب الصلاحات في الدقهلية

نفذت إدارة شباب بني عبيد، في محافظة الدقهلية ندوة عن مخاطر الإدمان والتوعية من مخاطر الإنترنت، بمركز شباب الصلاحات، ضمن مشروعات الدفعة الأولى للخطة المحلية للإدارة العامة لتنمية النشء بالمديرية للعام المالي 2024/2023.



وذلك بحضور غادة عبد الخالق رئيس قسم تنمية النشء بادارة شباب بني عبيد، وداليا أحمد عبد الله المدير التنفيذي للمركز، وسامية أمين والهيكل التنفيذي بمركز الشباب، والمحاضر عبد السميع.

عرف عبد السميع" مخاطر الإنترنت وإدمانه "، فهي تهدد سلامة الطفل وعرضه للإساءة والعنف أو الاستغلال وعرضه للإدمان مما ينعكس على صحة الطفل ونموه الجسدي والعقلي وتوازنه العقلي وتعرضه للتنمر والعنف اللفظي كتعليقًا يزعجه ويسبب له مشكلة نفسية.

Advertisements

كما ناقش طرق حماية الطفل من "مخاطر إدمان الإنترنت " هي إقامة حوار مفتوح وصريح بشأن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب والإنترنت، باشر أولياء الامور في تشجيع العادات الآمنة ويُفضل أن يكون ذلك فور بدئهم في تصفح الإنترنت.

وفي نفس السياق تحدث المحاضر عن كيف يمكن تجنب مخاطر إدمان الإنترنت وكيفية تنظيم الوقت وأداء المهام اليومية وفق جدول زمني مسبق، خفض عدد ساعات استخدام الإنترنت أسبوعيًا بصورة تدريجية، تخصيص أوقات محددة لاستخدام الإنترنت للأغراض غير العملية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعماد المرشدي القائم بأعمال مدير عام إدارة تنمية النشء، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد، وميادة سويلم مسئول المحليات بالمديرية.