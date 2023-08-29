مدحت العدل: تقسيط غرامة كهربا ليس من صلاحيات عماد البناني

نادي الزمالك، قال السيناريست مدحت العدل أحد كبار مشجعي القلعة البيضاء: "قضية نادي الزمالك أمن وسلام اجتماعي لشعب مصر كله".



استفزاز جمهور نادي الزمالك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الجمهور مستفز من أشياء كثيرة في المناخ الكروي وهناك نوع من أنواع التعب والتوتر العصبي مش عايزين نزوده وعلينا أن نحترم مهنية من يختار، وزير الشباب والرياضة زملكاوي وبيختار من هو في مصلحة النادي أيا كان انتمائه للأهلي، جاء ينفذ مهاما مطلوبة منه وإذا أداها بمنتهى المهنية سنشكره ونحترمه ونقدره وهو في النهاية مش بيشجع نادي في إسرائيل بيشجع الأهلي، أنا ضد خروج الناس لمظاهرات ضد عماد البناني ولكننا عايزين الدنيا تستقر".

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دعم عماد البناني

ووجه مدحت العدل رسالة لجماهير الزمالك، قائلا: "ياريت نصبر ونشوف الراجل عماد البناني هيعمل إيه وهو مش من حقه ولا من صلاحياته يقسط غرامة كهربا وهو لجنة مؤقتة مش من حقها تعمل كده".



انتخابات نادي الزمالك

وأكد:"حتى الآن مش قادر آخد قرار الترشح لرئاسة نادي الزمالك أنا عندي بيت وشركة وأسرة وموضوع إدارة الزمالك ليس بالأمر السهل".

وحرص عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بـ الزمالك والمدير التنفيذي، على مغادرة نادي الزمالك مبكرا، اليوم تجنبا لتكرار الوقفة الاحتجاجية للأعضاء والتي حدثت يوم أمس.

وكانت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك نظموا وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، استمرت من الساعة 8 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل ضد عماد البناني وطالبوا برحيله وعودة اللواء حسن موسى.

وأكد البعض أن عددا من أعضاء نادي الزمالك يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أيضا ضد البناني، إلا أنه قرر الرحيل تجنبا لتكرار ما حدث بالأمس.

عماد البناني يوجه رسالة لـ أعضاء وجماهير الزمالك



وكان الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أكد أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسئولية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.