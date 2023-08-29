الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

تدريبات سباحة ولياقة بدنية ضمن مبادرة التأهيل العسكري بمركز شباب الخيارية في الدقهلية

تدريبات اللياقة،
تدريبات اللياقة، فيتو

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للرياضة" فعاليات تدريب الطلبة الجدد المشاركين في مبادرة التأهيل للكليات العسكرية، على "السباحة" و"اللياقة البدنية" بحمام السباحة وصالة الجيم، اليوم الثلاثاء بمركز شباب الخيارية التابع لإدارة شباب المنصورة.

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يتضمن البرنامج التدريبي للطلبة الملتحقين بالمبادرة، تدريبات اللياقة البدنية ومجموعة من التمارين والتدريبات بصالة الجيم، على احدث الاجهزه الرياضيه، التى تفيدهم أثناء اختبارات الكليات العسكرية، بالإضافة إلى التدريب داخل حمام السباحة على تعليم السباحة بواسطه مدربين متخصصين أكفاء فى مجال التدريب والتأهيل، كما يقدم المركز لقاءات مع المعد النفسى لتدريب المشاركين على زيادة الثقة بالنفس والثبات الإنفعالى وتمكينهم من إجتياز أسئلة الاختبار النفسي، ويضم برنامج التدريب أفضل المدربين المتخصصين لتمكين الطلبه المشاركين في المبادرة من اجتياز الاختبارات المؤهلة للكليات العسكرية.

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أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " ومن خلال"الإدارة العامة للرياضة"، تقوم بتدريب وتأهيل الطلبة الملتحقين بمبادرة التأهيل العسكري، بوجود مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال التدريب والتأهيل الكليات العسكرية، فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى الإعداد النفسي والذي يعتبر من العوامل المؤثرة والهامه فى الإعداد وإعطاء الطلبة الثقة أثناء الاختبارات المؤهله للكليات العسكرية، بإشراف من الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

يأتي تنفيذ مبادرة التأهيل العسكري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ( الإدارة العامة للرياضة)، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والدكتورة ايمان جاد منسق المشروع.

التاهيل للكليات العسكرية البرنامج التدريبي الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية الشباب والرياضة محافظ الدقهلية مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة

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