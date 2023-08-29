الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

صحة الفيوم تدشن عيادة المرأة الآمنة بالمجمع الطبي كيمان فارس

تدريب العاملين بعيادة
تدريب العاملين بعيادة المرأة الآمنة، فيتو

دشنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، عيادة المرأة الآمنة بالمركز الطبى، بحي كيمان فارس، وسبق أن تم تدريب العاملين بالعيادة، على التثقيف الصحي والرسائل الصحية التى سيتم توصيلها خلال الندوات ومسئولية المثقفات والرائدات، كما تم التدريب علي كيفية تقديم الدعم النفسي والإجتماعي والمجتمعي للمترددات علي العيادة، وتقديم خدمات عيادة المرأة الآمنة، وتعريف المنتفعات من الخدمة بحقوقهن وواجباتهن.

كما تم تدريب العاملين علي أنواع معوقات الحصول علي الخدمة، وطرق حلها، وتعريف العنف وآثاره على الصحة العامة وتأثيره علي الأطفال والحياة المجتمعية، وتعريف  شجرة العنف، وانواعه، وخطط السلامة، ورحلة الشفاء.

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كما تم التدريب على كيفية توعية للمترددات علي العيادة بمخاطر ختان الإناث النفسية، وآثاره على الصحة العامة، وشارك في التدريب المحلي القومي للمرأة.

تدريبات سابقة

نظمت إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة والعاجلة تدريبا، بقاعة مركز الكلى الجديد بمستشفى الفيوم العام  ضمن المشروع المصري لمواجهة مخاطر السكتة القلبية، (انقذ حياة)، أحد مشروعات الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، ويهدف إلى البحث عن الضحايا المحتملين للسكتة القلبية.

قلبك امانة

يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة الفيوم تعمل أيضا ضمن مبادرة قلبك أمانة التي انطلقت في شهر فبراير الماضي في 9 وحدات" مركز طبى كيمان فارس بمدينة الفيوم - وحدتي العزب ومنشأة عبدالله بمركز الفيوم، مركز طبى سنهور القبلية بإدارة سنورس، مركز طبى الغرق بإدارة إطسا، المركز المتميز بالشواشنة بإدارة يوسف الصديق، مركز طبى ابو جنشو ووحدة النصارية بإدارة ابشواى، المركز المتميز بسرسنا بإدارة طامية

قوافل طبية

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نظمت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا، وبلغ  إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1966 مريضا، وبلغ  المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 3 حالات، وتم إجراء فحوصات معملية وأشعة استفاد منها، 77 حالة، وبلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالة، واستفاد من ندوات التثقيف الصحى 155 مواطنا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوافل مستمرة علي مدار العام، حتى تصل الخدمة الطبية المتميزة إلى كل مواطن على أرض محافظة الفيوم، في كل القري والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية المتميزة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار خطط الدولة التي تصح صحة المواطنين على رأس.

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