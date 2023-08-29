مياه الفيوم توقع عقد إنشاء شبكات التجمع القروي بقصر رشوان

وقعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع التجمع القروي قصر رشوان، الذي يخدم 50 ألف نسمة بقرى "سعد الروبي، مراد الجندي، السناهرة، خلوصي، البرلسي، الأصفر، ومنشأة فانوس "

ويتكون المشروع من 6 محطات رفع بطاقة تصميمية إجمالية 20 ألف متر مكعب/ يوم، وخطوط طرد 25 كيلومترا، ومدة تنفيذ 18 شهرا.

برنامج توسعات الصرف الصحي

يذكر أن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، يعمل علي تحسين الأوضاع الصحية لسكان محافظة الفيوم والمساهمة فى حماية البيئة من خلال خفض تأثير مياه الصرف الصحي على جودة مياه بحيرة قارون.

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شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه الريان المرشحة بمركز يوسف الصديق، حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، خلال الزيارة الثانيه لفريق التفتيش بالإدارة العامة للتنمية الفنيه المستدامة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وضم الوفد كل من المهندس عمرو عادل، الكيميائي أحمد عبد الفتاح لمحطة الريان المرشحة، وتم تلافي كافة الملاحظات الواردة بتقرير الزيارة الأولى.

تلافي السلبيات

وقال المسئول عن وفد التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تعمل جاهدة على تطوير محطات مياه الشرب والارتقاء بمستوى الاداء فى التشغيل والصيانة، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التي تم ضخها فى إنشاء مرافق مياه الشرب، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين على مستوى محافظة الفيوم، ومراكزها والقري والنجوع التابعة لها.

مقومات منح الشهادة

ولفت إلى أن شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM تعكس كفاءة المحطة والعاملين بها خاصة فى مجال التشغيل والصيانه،السلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجوده العالمية، وهذا ينعكس على الصحة العامة للمواطنين المنتفعين بإنتاج الشركة من مياه الشرب.

القري المستفيدة

جدير بالذكر أن محطة مياه الريان المرشحة تبلغ طاقتها الفعلية ٥٥٠٠ متر مكعب / يوم وتغذي قرى الريان، قليلون، يوسف عجاب، حنا حبيب، عابدين، مبارك،ذو الفقار، وجميعهم يتبعون مركز يوسف الصديق، ومقامة على مساحة ١٥٤١ مترا مربعا، وتقدم خدماتها القرى السابقة بشكل منتظم وضغوط مناسبة للاستخدام والارتفاعات الموجودة بالقرب.

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