مياه الفيوم: حصول محطة الريان على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه الريان المرشحة بمركز يوسف الصديق، حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، خلال الزيارة الثانية لفريق التفتيش بالإدارة العامة للتنمية الفنية المستدامة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وضم الوفد كل من المهندس عمرو عادل، الكيميائي أحمد عبد الفتاح لمحطة الريان المرشحة، وتم تلافي كافة الملاحظات الواردة بتقرير الزيارة الأولى.

تلافي السلبيات

وقال المسؤول عن وفد التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تعمل جاهدة على تطوير محطات مياه الشرب والارتقاء بمستوى الأداء فى التشغيل والصيانة، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى تم ضخها فى إنشاء مرافق مياه الشرب، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين على مستوى محافظة الفيوم، ومراكزها والقرى والنجوع التابعة لها.

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مقومات منح الشهادة

ولفت إلى أن شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM تعكس كفاءة المحطة والعاملين بها خاصة فى مجال التشغيل والصيانة، السلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية، وهذا ينعكس علي الصحة العامة للمواطنين المنتفعين بإنتاج الشركة من مياه الشرب.

القرى المستفيدة

جدير بالذكر أن محطة مياه الريان المرشحة تبلغ طاقتها الفعلية ٥٥٠٠ متر مكعب / يوم وتغذي قرى الريان، قليلون، يوسف عجاب،حنا حبيب، عابدين، مبارك،ذو الفقار، وجميعهم يتبعون مركز يوسف الصديق، ومقامة على مساحة ١٥٤١ مترا مربعا، وتقدم خدماتها القرى السابقة بشكل منتظم وضغوط مناسبة للاستخدام والارتفاعات الموجودة بالقرب.

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظم سائلة من حملات طرق الأبواب للتوعية لترشيد استخدام مياه الشرب.

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