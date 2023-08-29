محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية لبحث سُبل التعاون

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية وماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من المعنيين بقطاع الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة.

لبحث التعاون بين وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية، برئاسة مايكل جمال قديس المدير الإقليمي ورئيس المكتب الإقليمي بمصر، والغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي وكلًا من جلال أبوالطاهر وأسامة أحمد سيد محمد نائبي رئيس الغرفة والسادة الأعضاء؛ ومناقشة دور الغرفة التجارية في دعم وتنشيط الأسواق التصديرية المصرية للبرازيل.

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جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

نتاج ثمار مهرجان الإسماعيلية للمانجو

ويُعدُّ اللقاء أولى نتاج ثمار مهرجان الإسماعيلية للمانجو، الذي ساعد على خلق علاقات استثمارية بين الإسماعيلية والدول الأجنبية وفتح آفاق جديدة للاستثمار واستغلال مقومات المحافظة الزراعية والصناعية والخدمات المتوفرة لتشجيع الاستثمار، وتقريب الفرص للمستثمر المصري من خلال اللقاءات المشتركة.

جانب من اللقاء، فيتو

الترحيب بالوفدين

استهل بشارة الاجتماع بالترحيب بالوفد الضيف وكذلك بأعضاء الغرفة التجارية بالإسماعيلية والتشكيل الجديد لهم وأثنى على دورهم الكبير في دعم وتنشيط الحركة التجارية بالإسماعيلية، مؤكدًا على استمرار التعاون مع الغرفة، مشيرًا إلى أن اللقاء يحمل بين طياته بارقة أمل نحو فتح أفاق جديدة، نحو زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة كبيرة بحجم البرازيل وكذلك تعريف المستثمر بالسوق البرازيلي واحتياجاته والتسويق الجيد للمنتج المصري عامة والإسماعيلي خاصة، وهو ما كان نسعى إليه كأحد أهداف مهرجان المانجو والذي نسعى فيه لإلقاء الضوء على أشهر منتجات الإسماعيلية (المانجو)؛ لتشجيع التصدير لمقاصد جديدة وكذلك وضع نواة للتصنيع الزراعي بالمحافظة.

جانب من اللقاء، فيتو

خدمات الغرفة التجارية العربية البرازيلية

وفي كلمته أوضح "مايكل جمال قديس" المدير الإقليمي ورئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن الغرقة التجارية تهدف إلى تقديم خدمة للاستثمار والمستثمرين وهي مؤسسة غير ربحية تهدف لخدمة مجتمع الأعمال، كما أنها توفر ترجمة فورية للمصدرين نظرًا لاختلاف اللغة، كما أنها تساعد المصدرين في إيجاد مستوردين، كذلك توفر البعثات التجارية وتسهل استخراج التأشيرات. كما أكد على وجود تعاون بين الغرفة والسياحة ومؤسسات المرأة ومصر للطيران وفي المجالات الثقافية، ولا تقتصر على العلاقات التجارية فقط.

جانب من اللقاء، فيتو

وأكد المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن الغرفة، وعلى مدى نصف قرن من الزمن تواصل عملها بتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي والسياحي بين العرب والبرازيليين، حيث لعبت دورًا رائدًا خلال هذه السنوات الطويلة في تطوير العلاقات بين هذين الشعبين، مشيرًا إن هدف الغرفة هو تعزيز الشراكات وتوسيعها في تطوير العلاقات بين هذين الشعبين.

جانب من اللقاء، فيتو

وأوضح "قديس" أن الغرفة تسعى إلى تعزيز الشراكات وتوسيعها وخلق الفرص، لتحقيق التقارب بين البرازيليين والعرب من خلال تيسير تدفق المعلومات بين الطرفين.

حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل

وخلال العرض التفصيلي الذي قام به المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية تم طرح حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، حيث تعد مصر هي المقصد الثالث للصادرات البرازيلية كما تأتي البرازيل في المركز السابع للصادرات المصرية. ويعد المنتج المصري ذو سمعة جيدة جدًا لدى المستورد البرازيلي خاصة في قطاع الأسمدة والمستلزمات الطبية وكذلك بعض المحاصيل الزراعية والإنتاج الصناعي المعتمد عليها مثل الثوم والقطن المصري.

جانب من اللقاء، فيتو

وفي كلمته شكر "أكرم الشافعي" رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية محافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال لأعضاء الغرفة التجارية الجدد في التشكيل الجديد والبالغ عددهم ١٤ عضوًا، أيضًا رحب بوفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية؛ مؤكدًا أن الإسماعيلية كمحافظة تمتاز بوجود عدة مناطق استثمارية وصناعية يمكن من خلال التعاون مع الغرفة العربية البرازيلية إلقاء الضوء عليها مؤكدًا أن الغرفة تفتح أبوابها للتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية.