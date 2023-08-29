انقلاب النيجر، باحث في الشأن الأفريقي: فرنسا تغازل القارة السمراء ولن تتخلى عن النيجر

انقلاب النيجر، قال الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي، إنه رغم قرار مجموعة الإيكواس بالتدخل العسكري في النيجر، ورفض دول أخرى للقرار، وصعوبة الخطوة إلا أنه من الواضح أن الموقف الفرنسي لم يشهد تراجعا.

وتابع قرني، “الأرجح أن تلجأ إلى وسائل أخرى للضغط على المجلس العسكري في النيجر وبالتالي يمكن القول إن التسريبات الإعلامية عن محاولة فرنسية لتحرير الرئيس محمد بازوم لها بعض المعقولية”

شواهد على استمرار فرنسا

انقلاب النيجر، وأكد قرني في تصريح لـ فيتو أن تصريحات ماكرون والسفير الفرنسي الذي رفض مغادرة فرنسا أراضي النيجر وعدم الاعتراف الفرنسي بالانقلاب والاستمرار في دعم الرئيس محمد بازوم، حتى لو رفض الآخرون، والمقصود بالآخرين هنا الولايات المتحدة الامريكية كل هذه الشواهد تؤكد أن فرنسا لن تتخلى عن وجودها في النيجر

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فرنسا تستخدم أسلوب المغازلة للقارة الأفريقية

انقلاب النيجر ، وتابع فرنسا بدأت أيضا في استخدام أسلوب المغازلة للقارة الأفريقية من خلال انتهاج سياسة كسب العقول التي ينتهجها ماكرون منذ وصوله للسلطة من خلال المطالبة بجعل أفريقيا عضوا دائما بمجموعة العشرين وهذا يؤكد تمسك فرنسا بالحل العسكري في مواجهة المجلس العسكري بالنيجر لكن هذا الأمر لن يكون عملية عسكرية شاملة خاصة في ظل حالة الحشد التي قام بها المجلس العسكرى وبالتالي عملية عسكرية محدودة ستكون الأقرب كورقة ضغط على المجلس العسكري إلى جانب تفعيل الإجراءات العقابية خاصة ما يتعلق بالغذاء ومصادر الطاقة وهناك تقارير دولية تؤكد حدوث ذلك وبالتالي فرنسا تحرص على عدم خسارة النيجر.

وكشفت وسائل إعلام روسية، اليوم، عن تمكن جيش النيجر من إجهاض عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي.

جيش النيجر يفشل عملية عسكرية استهدفت القصر الرئاسي

ووفق شبكة "روسيا اليوم"، إن جيش النيجر أفشل عملية عسكرية فرنسية استهدف القصر الرئاسي، عن طريق طائرات مروحية ليلة أمس فيما يبدو إنها هدفت لتحرير الرئيس المعزول محمد بازوم.

وقالت شبكة روسيا اليوم، إن "الجيش النيجري أفشل محاولة فرنسية لاختراق القوات المسلحة والقيام بعملية عسكرية تستهدف القصر الرئاسي عن طريق طائرات مروحية ليلة البارحة".