فاطمة عادل وفرقة "أكوردونيلا" فى الليلة الـ14 لصيف الإنتاج الثقافى بالهناجر غدا
تقام فعاليات الليلة الـ١٤ لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء غد الأربعاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.
حفل فرقة أكوردونيلا
ويكون جمهور المسرح فى الجزء الأول على لقاء مع حفل مع فرقة "أكوردونيلا" بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، وتقدم عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة.
حفل فاطمة عادل
أما الجزء الثانى من الحفل، فتشدو فيه الفنانة فاطمة عادل وفرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من أشهر الأغانى لنحوم الطرب، بجانب أغانى من السيرة الهلالية.
برنامج صيف الانتاج الثقافي
يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.
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