القومية للفنون الشعبية تخطف الأنظار باستعراضاتها على مسرح ساحة الهناجر (صور)

أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية الليلة العاشرة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي، والذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك مساء أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

الفرقة القومية للفنون الشعبية

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، ومن المقرر أن تواصل الفرقة حفلاتها بالبرنامج اليوم الأحد وغدا الاثنين ٢٧ و٢٨ أغسطس.

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حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية

وتحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، تضمن برنامج حفل الفرقة فى الليلة العاشرة لصيف الإنتاج الثقافي استعراضات "الحجالة، الفتوات، المانبوطي، الأغاني، المجوز، الغوازي، الحصان، أم الخلول، التنورة"، التي جذبت أنظار الجمهور وحازت على إعجابه.

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.