أميرة رضا تحيي الليلة الـ13 من صيف الإنتاج الثقافي بالهناجر غدا

تحيي الفنانة أميرة رضا مساء غدا الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، الليلة الـ١٣ من برنامج صيف الإنتاج الثقافى، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

الفنانة أميرة رضا

وتقدم الفنانة أميرة رضا مجموعة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، مثل كوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ ومحمد فوزي وفيروز وشادية.

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برنامج صيف الإنتاج الثقافي

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.