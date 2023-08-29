الاجتماع التحضيري لتسجيل أبطال القليوبية في أوليمبياد الطفل المصري

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اجتماع مع مسؤولي الطلائع بالإدارات الفرعية بشأن التسجيل في أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الرابعة بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة والدكتورة سارة طه معاون المدير العام لشؤون الشباب وهاني جميل مدير إدارة النشء بالمديرية.

أكد الصبروط خلال الاجتماع أهمية إتاحة الفرصة لأبطال القليوبية من النشء للاشتراك في أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الرابعة الذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية /عبدالفتاح السيسي.

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أشار الصبروط إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة توسيع قاعدة مشاركة النشء في اوليمبياد الطفل المصري للنسخة الرابعة في الألعاب الفردية والجماعية، والتي تضم خماسي قدم، كرو السلة، كرة طائرة، كرة اليد، وألعاب القوى ( ١٠٠ م عدو، وثب طويل، دفع جلة )، تنس طاولة ( فردي / زوجي ، سباحة، كاراتية، مصارعة، تايكوندو، رفع أثقال، جودو.

كما استعرض الصبروط الشروط العامة للمشاركة في أوليمبياد الطفل المصري مشيرا إلى ضرورة الإعلان بكافة مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء في الاشتراك في البطولة والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها وتشجيعهم على التنافس بين النشء والتمثيل المشرف للمحافظة والتصعيد على مستوى الجمهورية.