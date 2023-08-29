القبض على 4 أشخاص هاربين من 314 حكما قضائيا فى القليوبية والبحيرة والجيزة
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية القبض على 4 أشخاص هاربين من 314 حكما قضائيًا فى القليوبية والبحيرة والجيزة وكفر الشيخ.
هاربين من 314 حكما قضائيًا فى القليوبية والبحيرة والجيزة وكفر الشيخ
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية هارب من تنفيذ 74 حُكما بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية.
وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ 79 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 96 سنوات، وكفالات مالية.
وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) هارب من تنفيذ 96 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة، وكفالات مالية و(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ 65 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 24 سنة، وكفالات مالية.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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