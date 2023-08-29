محافظ الفيوم: زيادة أعداد الطلاب المقبولين بمدارس التمريض بالتنسيق مع الوزارة

قال محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، إنه سيتم التنسيق مع وزير الصحة؛ لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بمدارس التمريض، لتصل إلى نفس الأعداد التي تم قبولها بالعام الماضي، نظرًا لحاجة قطاع الصحة لأطقم تمريض إضافية.

تنسيق مع الصحة

ووجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة، لإعداد مذكرة تفصيلية باحتياجات قطاع الصحة من أطقم التمريض، وحاجة القطاع إلى مزيد من أطقم التمريض، حتى لا يتم إلغاء أحد فصول التمريض بمدرسة اللاهون.

مخزن الأسطوانات

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ الفيوم، بنواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، لحصر المشكلات التي يعاني منها الأهالي في المراكز والقري التابعة لها.

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وكانت أبرز المشكلات التي تم طرحها، مشكلة وجود مخزن أسطوانات البوتاجاز، بالقرب من الكتلة السكنية بمنطقة كفور النيل بمركز الفيوم، وبشكل وجود المخزن خطورة بالغة لقربه من مجموعة مدارس، ومركز شباب، والطريق الوحيد الذي يربط مدينة الفيوم بالمستشفى العام الجديد، ووجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل المخزن خلال أسبوعين، إلى الظهير الصحراوي لقرية دمو، حفاظًا على سلامة المواطنين.

عجز المعلمين

كما تم طرح مشكلة عجز المعلمين، ببعض المدارس، بالإدارات التعليمية، خاصة أننا مقبلون على بداية عام دراسي جديد، وكلّف محافظ الفيوم، وكيل مديرية التربية والتعليم، بسرعة إعداد بيان تفصيلي يوضح عدد المدارس، والمدرسين، بجميع القرى والمراكز، لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية ووضع حلول عاجلة لمشكلة نقص المعلمين ببعض المدارس، قبل بدء العام الدراسي الجديد، خاصة أن بعض الإدارات التعليمية بها سوء توزيع للمعلمين، مدارس مكدسة وأخرى تعاني من عجز صارخ.

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