"أبو قير للصناعات الهندسية" تنظم ندوة تثقيفية للعاملين

حرص المهندس محمد سعيد أمين الخراشي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للصناعات الهندسية، على تنظيم ندوة توعوية للعاملين بالشركة حول الحقوق والواجبات والإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور رؤساء القطاعات وعدد من العاملين الممثلين لقطاعات الشركة المختلفة.

في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة.

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مؤشرات الأداء الخاصة بالشركة والموقف التنفيذي للمشروعات

وفى بداية الندوة نقل رئيس مجلس إدارة الشركة لكافة العاملين بالشركة ( م 10 / الحربى ) تحيات الوزير " محمد صلاح " لهم، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد من أجل المساهمة فى رفعة شأن الإنتاج الحربى وذلك بالتعاون مع كافة زملائهم بالشركات الشقيقة.

ثم قام رؤساء قطاعات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإدارية بإجراء عرض تقديمي استهدف تعريف العاملين بالإجراءات الأمنية وضرورة إتباع إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك القواعد المعمول بها فى ترقية السادة العاملين وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى، كما تم ايضًا خلال اللقاء توعية العاملين بضرورة عدم تداول أي معلومات تخص الشركة عبر وسائل التواصل الإجتماعى أو غيرها من المواقع الغير مؤمنة، والتعريف بجرائم الابتزاز الإلكتروني والتي تعدّ من الجرائم السيبرانية.

عقب ذلك، استعرض "الخراشي" مؤشرات الأداء الخاصة بالشركة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها في الوقت الحالي، موجها بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة.