الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

بعد محمد صلاح، ليفربول يرفض رحيل لاعبين آخرين إلى الدوري السعودي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض إدارة ليفربول الإنجليزي، بيع ثنائي الدفاع جويل ماتيب وجو جوميز إلى أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية أن ليفربول رفض أي عروض مقدمة لچو جوميز، سواء كانت قادمة من الاتحاد السعودي أو وست هام أو أي نادي آخر.

وأضافت: الأمر ذاته للمدافع طويل ماتيب خاصة مع النقص العديد الذي يعاني منه الفريق في ظل إيقاف ڤيرچل دايك وإصابة إبراهيما كوناتي العضلية.

اتحاد جدة ومحمد صلاح 

من ناحية أخرى، وجه أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، رسالة تفاؤل إلى مشجعي العميد، بشأن التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، هذا الصيف.

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وزعمت تقارير صحفية، بأن اتحاد جدة سيقدم عرضًا يبلغ 150 مليون يورو بالمتغيرات، للحصول على خدمات محمد صلاح النجم المصري.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس اتحاد جدة، أنمار الحائلي مع مشجعي اتحاد جدة بعد مباراة الوحدة والتي حسمها العميد (3-0).

ووجه أحد مشجعي اتحاد جدة، سؤالًا إلى الحائلي، قائلًا "هل سينضم صلاح؟"، ورد عليه رئيس النادي "إن شاء الله".

 

وإذا وافق ليفربول على عرض اتحاد جدة، سيجعل محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وكشفت شبكة "cbs sports" أن اتحاد جدة سيمنح محمد صلاح راتبًا مماثلًا لما يحصل عليه الثنائي نيمار مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.

وذكرت العديد من التقارير، بأن رواتب نيمار ورونالدو تصل إلى 200 مليون يورو سنويا شاملة المكافآت.

أسطورة تشيلسي يهاجم صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة

تحدث الإنجليزي كريس ساتون لاعب فريق تشيلسي السابق، عن صفقة انتقال النجم  محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

ووفقًا لشبكة ديلي ميل البريطانية، فإن مهاجم تشيلسي السابق، كريس سوتون هاجم صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد، حيث قال "صلاح لا يستطيع مغادرة ليفربول الآن إلى السعودية، أعتقد أن التوقيت غير مناسب".

وتابع: "أمامنا بضعة أيام قبل نهاية الميركاتو في إنجلترا، أعتقد أن رحيل صلاح سيكون بمثابة فضيحة إذا ما ترك ليفربول في وضع حرج".

واستكمل: "صلاح مدين بالكثير ليورجن كلوب، لأنه هو الذي صنع اسمه بشكل لامع في الدوري الإنجليزي، فليس من المنطقي أن يضع كلوب في وضع حرج".

واختتم تصريحاته، بأن صلاح يمكنه الاستمرار في صفوف ليفربول، وتقديم المزيد مع الريدز، وتحدي فريق مانشستر سيتي في البداية.

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ليفربول الاتحاد السعودي جويل ماتيب جو جوميز محمد صلاح

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