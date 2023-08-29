السياحة تكشف خطط الاستفادة من الطلاب الوافدين في الترويج

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن وزارة السياحة والآثار تركز على عدد من الأنماط السياحية التي أثبتت نجاحها في جذب شرائح كبيرة من السائحين مثل السياحة الثقافية والترفيهية وغيرها، وأن مؤتمر اليوم يشهد انطلاق لنمط جديد وهو السياحة التعليمية.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن السياحة التعليمية تعد من الأنماط السياحية الواعدة، وأنه من خلال السياحة التعليمية تبرز صورة مصر الحديثة المتقدمة التي تنتهج العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة في تعليم أبنائها جنبًا إلى جنب مع الطلاب الوافدين والذين سيكونون خير سفراء للسياحة المصرية في بلادهم عند نقل تجاربهم الواقعية الإيجابية لذويهم وأصدقائهم ومعارفهم من خلال معايشتهم للمجتمع المصري والتعرف على ثقافاته وحضارته بحيث يكونوا سفراء للترويج للسياحة المصرية في بلادهم.

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الترويج السياحي المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

وأعلنت أنه من منطلق الإيمان بأهمية هذه المبادرة فقد وافق وزير السياحة والآثار على دعم المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية " EGY AID " بتقديم ٥٠ % تخفيض في رسوم زيارة المواقع الأثرية للطلاب الوافدين الملحقين في مبادرة السياحة التعليمية، مؤكدة أن الوزارة لن تألو جهدًا في العمل على الترويج للسياحة التعليمية في مصر من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق الترويج لهذا النمط حتى يتسنى الاستفادة منه.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية

كما تطرقت للحديث عن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ترتكز على ثلاث محاور هي تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة، وإتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، هذا بالإضافة إلى العمل علي تحسين تجربة السائحين من خلال العمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحة المختلفة.

التذكرة المجمعة لزيارة المتحف المؤقت وفاء النيل

.وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن إصدار تذكرة موحدة لدخول متاحف الفن الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي، وذلك بمناسبة إقامة المعرض المؤقت "النيل والحياة"، في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 أكتوبر للعام الجاري.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن قيمة التذكرة المجمعة بالتالي:

▪الزائر المصري والعربي 50 جنيها مصري

▪الطالب المصري والعربي 25 جنيها مصري

▪الزائر الأجنبي 500 جنيه مصري

▪الطالب الأجنبي 250 جنيها مصري

وأشارت الوزارة إلي أن التذكرة صالحة للاستخدام خلال 48 ساعة من تاريخ الإصدار، وتتوافر التذاكر في منافذ بيع التذاكر بالثلاث متاحف.