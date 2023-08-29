الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السياحة تكشف خطط الاستفادة من الطلاب الوافدين في الترويج

غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحة، فيتو

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن وزارة السياحة والآثار تركز على عدد من الأنماط السياحية التي أثبتت نجاحها في جذب شرائح كبيرة من السائحين مثل السياحة الثقافية والترفيهية وغيرها، وأن مؤتمر اليوم يشهد انطلاق لنمط جديد وهو السياحة التعليمية.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن السياحة التعليمية تعد من الأنماط السياحية الواعدة، وأنه من خلال السياحة التعليمية تبرز صورة مصر الحديثة المتقدمة التي تنتهج العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة في تعليم أبنائها جنبًا إلى جنب مع الطلاب الوافدين والذين سيكونون خير سفراء للسياحة المصرية في بلادهم عند نقل تجاربهم الواقعية الإيجابية لذويهم وأصدقائهم ومعارفهم من خلال معايشتهم للمجتمع المصري والتعرف على ثقافاته وحضارته بحيث يكونوا سفراء للترويج للسياحة المصرية في بلادهم.

Advertisements

الترويج السياحي المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

وأعلنت أنه من منطلق الإيمان بأهمية هذه المبادرة فقد وافق وزير السياحة والآثار على دعم المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية " EGY AID " بتقديم ٥٠ % تخفيض في رسوم زيارة المواقع الأثرية للطلاب الوافدين الملحقين في مبادرة السياحة التعليمية، مؤكدة أن الوزارة لن تألو جهدًا في العمل على الترويج للسياحة التعليمية في مصر من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق الترويج لهذا النمط حتى يتسنى الاستفادة منه.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية

كما تطرقت للحديث عن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ترتكز على ثلاث محاور هي تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة، وإتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، هذا بالإضافة إلى العمل علي تحسين تجربة السائحين من خلال العمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحة المختلفة.

التذكرة المجمعة لزيارة المتحف المؤقت وفاء النيل

.وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن إصدار تذكرة موحدة لدخول متاحف الفن الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي، وذلك بمناسبة إقامة المعرض المؤقت "النيل والحياة"، في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 أكتوبر للعام الجاري.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن قيمة التذكرة المجمعة بالتالي:
▪الزائر المصري والعربي 50 جنيها مصري
▪الطالب المصري والعربي 25 جنيها مصري
▪الزائر الأجنبي 500 جنيه مصري
▪الطالب الأجنبي 250 جنيها مصري

وأشارت الوزارة إلي أن التذكرة صالحة للاستخدام خلال 48 ساعة من تاريخ الإصدار، وتتوافر التذاكر في منافذ بيع التذاكر بالثلاث متاحف.

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

بعد عودة تشغيلها، شروط وزارة السياحة والآثار لسفر المعتمرين بالبواخر إلى السعودية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الترويج السياحي المصري الترويج السياحى المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة نائب وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار

مواد متعلقة

انتهاء المرحلة الأولى من ترميم بازليكا الأشمونين بمحافظة المنيا

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

بعد عودة تشغيلها، شروط وزارة السياحة والآثار لسفر المعتمرين بالبواخر إلى السعودية

مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة يزور آثار سانت كاترين

زاهي حواس يطالب بتنظيم مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني

السياحة تعلن مواعيد صرف تعويضات حجاج قرعة الحج السياحي.. وصول 8.2 مليون ريال سعودي للحجاج المصريين.. وشروط خاصة للحصول على الأموال

المتحف القومي للحضارة ينظم فعالية ثقافية عن ترات الآلات الموسيقية

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى فيينا (صور)

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

بالخطوات رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

بسبب ليفربول، خطوة مفاجئة من اتحاد جدة في المفاوضات مع محمد صلاح

بلومبرج تكشف سبب توسيع بريكس وأهم المخاوف المتوقعة مستقبلا

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع جديد في سعر الذرة المستورد بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية