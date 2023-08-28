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أخبار مصر

السياحة والآثار تبدأ إصدار التذاكر الموحدة لدخول 3 متاحف أثرية

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

يبدأ المتحف  المصري بالتحرير، اليوم الاثنين، في إصدار التذاكر الموحدة لدخول 3 متاحف لزيارة المعرض المؤقت «النيل_والحياة» ويعرض قطعا أثرية تعكس أهمية نهر النيل عبر العصور من مصر القديمة مرورا بالفن القبطي ثم العصر الإسلامي.

ويعد أول معرض آثار مشترك بين المتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، وسيتم افتتاحه بقاعة 43 بالمتحف المصري .

ومن أبرز قطع الآثار المصرية المعروضة بالمعرض تمثال الملك أمنمحات الثالث ممثل بهيئة المعبود حعبي  1860 ق.م.-1814 ق.م.

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المعرض المؤقت النيل_والحياة

وأدرك المصريون القدماء أهمية النيل، فاجتهدوا في ابتكار طرق تهدف إلى الاستفادة من مياه النهر وتنظيم الري وحفر الترع لزراعة أكبر مساحة ممكنة من أرض الوادي، كما أطلق المصريون القدماء على نهر النيل في اللغة المصرية القديمة النهر العظيم، وكانت نقطة الانطلاق لتحديد بداية العام الجديد فى مصر القديمة هي قياس ارتفاع منسوب مياه الفيضان، ونظر المصريون إلى النيل بعين القداسة، واستخدموا مياه النهر للتطهر ولأداء الطقوس الدينية وبرز تقديس النيل من خلال حرص المصري على طهارة ماء النهر من كل دنس، كواجب مقدس، ومن يلوث هذا الماء يتعرض لعقوبة فى محاكمة الموتى.

المتحف المصري بالتحرير

وذكر فى مصر القديمة أن من يلوث ماء النيل سوف يصيبه غضب الآله، وظهر النيل بقوة في مشاهد أدبية كثيرة سجلها الأدب المصري بأنواعه، وقد خصص المصريون القدماء عددا من الرموز المقدسة التى ارتبطت بنهر النيل أشهرهم المعبود "حعبي"، والذي يمثل فيضان النيل سنويا وورد ذكره كثيرا فيما يعرف بـ "أناشيد النيل" وضمن فقرات في "نصوص التوابيت".

 

أسعار تذاكر المعرض المؤقت النيل والحياة 

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن إصدار تذكرة موحدة لدخول متاحف الفن الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي، وذلك بمناسبة إقامة المعرض المؤقت "النيل والحياة"، في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 أكتوبر للعام الجاري.

واكدت وزارة السياحة والآثار أن قيمة التذكرة المجمعة بالتالي:
▪الزائر المصري والعربي 50 جنيها مصريا
▪الطالب المصري والعربي 25 جنيها مصريا
▪الزائر الأجنبي 500 جنيه مصري
▪الطالب الأجنبي 250 جنيها مصريا

التذكرة المجمعة لزيارة المتحف المؤقت وفاء النيل

وأشارت الوزارة إلى أن التذكرة صالحة للاستخدام خلال 48 ساعة من تاريخ الإصدار، وتتوافر التذاكر في منافذ بيع التذاكر بالثلاث متاحف.

أبرز القطع الأثرية بمعرض النيل والحياة في المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير يعرض صورة نادرة للعرض المتحفي بمتحف بولاق

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