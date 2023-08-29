الأناضول: أردوغان في روسيا قريبا لبحث استئناف اتفاقية نقل الحبوب مع بوتين

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينوي التوجه إلى روسيا، لمناقشة استئناف اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود المتوقفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل الحرب الأوكرانية.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك أعلن، مساء أمس الإثنين، أن أردوغان سوف يسافر إلى سوتشي "في المستقبل القريب".

اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

يشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق العام الماضي لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، عقب إغلاق روسيا جميع الموانئ، وتم التوصل للاتفاق بوساطة من تركيا والأمم المتحدة.

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والمعروف أن أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب، وتمثل صادراتها أهمية لاستقرار سعر السوق ومكافحة الجوع في بعض الدول الأفقر في العالم.

تعليق الاتفاق في يوليو الماضي

وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تعليق الاتفاق في يوليو الماضي عقب طلب بوتين تخفيف العقوبات الغربية، قائلًا إنها تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أمس الإثنين، إن أردوغان وبوتين سوف يلتقيان "قريبًا"، ولكنه لم يقدم تفاصيل بشأن توقيت اللقاء ومكانه.

انسحاب موسكو من الاتفاق

وقد انسحبت موسكو من الاتفاق المذكور نهاية يوليو الماضي، بعدما تم السماح لأوكرانيا بتصدير منتجاتها من الحبوب على مدى عام.

وبررت روسيا أسباب انسحابها من الاتفاق بعدم تمكنها من تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الدول الغربية.

استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

فيما تسعى تركيا إلى إحياء الاتفاق أملًا في استخدامه كـ "رافعة" لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

والجمعة الماضي، أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لقاء مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته إلى العاصمة كييف.

وخلال اللقاء ناقش وزير الخارجية التركي والرئيس الأوكراني، سبل إعادة اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود، بعد تعليق العمل بها من قبل روسيا.

لا بديل عن إحياء اتفاق الحبوب

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه لا يرى "أي بديل" عن إحياء اتفاق الحبوب.

ومن المقرر أن يتوجه فيدان إلى موسكو في الأيام المقبلة، لمناقشة مطالب الكرملين في هذا الإطار والإعداد للقاء بين أردوغان وبوتين.

ومن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الجزء المتعلق بروسيا من صفقة الحبوب لم يتم الوفاء به بعد.

إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا

وذكر المتحدث باسم الكرملين، في إجابته على سؤال حول استعداد روسيا للعودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الحبوب: "أن موسكو مستعدة للعودة فورًا إلى الصفقة نفسها، ليس فقط إلى المفاوضات، وإنما إلى الصفقة بعينها، إننا مستعدون على الفور للقيام بذلك، إنه فقط يجب إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا، وكما تعلمون هذا لم يتم حتى الآن".

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء رويترز، أن الكرملين أكد في بيان له بأن اتصالا هاتفيا جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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