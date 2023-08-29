ضبط مواد خام مجهولة المصدر داخل أحد مصانع مواد غذائية في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب في الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين.



يأتي ذلك بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمتابعة الرقابة على مصانع المواد الغذائية.



أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

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قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة الأستاذ محمد العدوى، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية على بعض البدالين بنطاق الإدارة.

والتي أسفرت عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية لحيازته واستخدام خامات ومواد مجهولة المصدر وأخرى غير مدون عليها أي بيانات.

وتم التحفظ على الكميات عدد ٢٨٠ شيكارة لبن بودرة زنة الواحدة ٢٥ كجم باجمالي كمية ٧٠٠٠ كجم مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها وعدد ١٠٠ شيكارة من الجزر زنة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي كمية قدرها ٢٥٠٠ كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

