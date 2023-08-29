الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 60 طن مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالإسكندرية

رفع المخلفات من المقابر
رفع المخلفات من المقابر اليهودية الأثرية،فيتو

 قام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بالتنسيق مع المهندسة عزة سعد رئيس حي وسط برفع كافة المخلفات من المقابر اليهودية الأثرية بوسط المحافظة.

يأتى ذلك فى  إطار الحرص على إظهار المواقع الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق ونظرا لزيادة أفرع الأشجار والنخيل وظهور الحشائش الطبيعية بصورة كثيفة جدا بعدد من المقابر اليهودية.

وقامت إدارة النظافة بحي وسط وشركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات الزراعية من المقابر اليهودية بالشاطبي وبإشراف مفتشي الآثار بمنطقة  وسط الإسكندرية وذلك في إطار الاهتمام بجميع الآثار بمحافظة الإسكندرية.

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وأوضح محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية إنه جاري  استكمال كافة الأعمال تباعا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط لإظهار الجبانات التاريخية والأثرية والتراثية بصورتها الحضارية والتى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

وأضاف، أنه يوجد حاليا بالإسكندرية ثلاثة جبانات تحتوى على مجموعة من الأضرحة شيدت على طراز عصر النهضة فى نهاية القرن الـ 19 م وأوائل القرن الـ 20 م  وتم  تسجيلها  فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية بموافقة اللجنة الدائمة بتاريخ  12 / 4 /  2017 م   وبموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 26 / 4 / 2022 م جبانة اليهود بالأزاريطة رقم ( 1 ) والتى تعد هذه الجبانة من أقدم وأكبر جبانات اليهود بالإسكندرية  حيث شيدت فى عصر محمد على باشا سنة 1832 م.

وتابع متولي أنه تم  تخصيص قطعة الأرض الواقعة حاليا فى ميدان الخرطوم بالحى اللاتينى فى منطقة الأزاريطة أمام مبنى كلية الطب جامعة الإسكندرية لتكون مقبرة للجالية اليهودية وفى سنة 1856 م فى عصر والى مصر سعيد باشا تم إحاطتها بسور من المباني غير منتظم الأضلاع  مساحتها حوالى ستة أفدنة وتضم ما يقرب من خمسة آلاف قبر وهي مقابر بسيطة الشكل والتصميم  لكونها كانت فى الأغلب مقابر لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع اليهودي فى الإسكندرية وجبانة اليهود بالشاطبى رقم ( 2 ) وأنشأ هذه الجبانة البارون يعقوب منشأ حوالى سنة 1872 / 1873 م  و لهذ عرفت بمدافن منشأ تتخذ حدود الجبانة شكل غير منتظم الأضلاع مساحتها  ثلاثة أفدنة وتضم معبدا جنائزيا وحوالى ثلاثة آلاف مقبرة وجبانة اليهود بالشاطبى رقم ( 3 ) عرفت بمقابر أجيون يرجع تاريخها إلى حوالى سنة 1908 م ؛ ويبلغ  إجمالى مساحتها حوالي  خمسة أفدنة وتضم نحو ما يزيد عن  3750 مقبرة.

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