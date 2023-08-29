ضبط سجائر مجهولة المصدر فى الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين



ياتى ذلك بناء على توجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق

طما أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وتحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة و محمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق الادارة.

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و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة عدد ٤٧٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وذلك باجمالى عدد ٩٤٠٠ سجارة وتحرير محضر حيازة وتجميع عدد ٤٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وذلك باجمالى عدد ٨٠٠٠ سجارة

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات