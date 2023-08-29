75 طنا إجمالي لحوم صكوك الطعام في محافظة الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء استلام الدفعة 32 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الإقليم، أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من لحوم إطعام الطعام بلغ 75 طنا.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

Advertisements

حيث شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء استلام الدفعه 32 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 75 طنا، لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد " مختار" أنه سيتم إيصال لحوم إطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.