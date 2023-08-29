الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

75 طنا إجمالي لحوم صكوك الطعام في محافظة الدقهلية

صكوك الطعام في محافظة
صكوك الطعام في محافظة الدقهلية، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء استلام الدفعة 32 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية.

 وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ  الإقليم، أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من لحوم إطعام الطعام بلغ 75 طنا.

 

وجاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

Advertisements

حيث شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء استلام الدفعه 32 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 75 طنا، لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد " مختار" أنه سيتم إيصال لحوم إطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

جامعة النيل الأهلية: نقدم تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي (فيديو )

الحكم على متهم بأحداث كلية التجارة في جامعة الأزهر 26 سبتمبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسر الاولي بالرعاية الأولى بالرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظة الدقهلية اليوم مديرية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك مصر ومصر الخير لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي

وزيرا التضامن والتنمية المحلية يفتتحان ورشة عمل منسقي مشروع أيادي مصر

وزيرة التضامن تستقبل رئيس القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية 

التضامن توضح خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من المنزل

الأكثر قراءة

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

مصرع ربة منزل أثناء محاولة الدفاع عن نجلها بالقليوبية

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

بعد محمد صلاح، ليفربول يرفض رحيل لاعبين آخرين إلى الدوري السعودي

أسما شريف منير تعبر عن سعادتها في أحدث ظهور: أنا أقوى الآن (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية