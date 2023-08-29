الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تضامن الفيوم تعلن الانتهاء من تطوير منازل قرية الحبون

أحد المنازل التي
أحد المنازل التي تم إعمارها، فيتو

أعلنت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل  عدد من المنازل في قرية الحبون التابعة لمركز سنورس،  بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.  

وقالت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، إن تطوير منازل قرية الحبون، التابعة لمركز سنورس، يأتي ضمن برنامج  اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية خاصة، لتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش علي أرض الدولة النصرية، وتنفيذا لبرنامج الحكومة للاهتمام بالأسر غير القادرة.

Advertisements

 تطوير المنازل 

وأكدت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أن إعمار المنازل شمل تسقيف وتعريش وعمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك لجميع المنازل بهدف تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم.

 شراكة مع المجتمع المدني

وأضافت وكيل وزارة التضامن أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته المؤسسة الشريكة في الاعمار،  قبل سنوات من الان من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى بعض القرى وتستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة اعداد القرى التى نجحت في تنميتها حتى الآن ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة في محافظات الجمهورية المختلفة، وقد بلغ عدد المنزل التي تم تطويرها، منذ بدء العمل إلى الآن 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلي بالأجهزة الكهربائية والمفروشات إلى 4059 منزلا بمحافظات الجمهورية المختلفة، ولا يزال العمل مستمر.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29-8-2023 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم اعمار المنازل قرية الحبون مركز سنورس اخبار لفيوم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29-8-2023 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان

محافظ الفيوم: نفذنا 4641 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك ووفرنا 20 ألف فرصة عمل

بمشاركة 4 جامعات، رمد الفيوم تنظم المؤتمر العلمي الثاني حول أمراض العيون

الأكثر قراءة

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

مصرع ربة منزل أثناء محاولة الدفاع عن نجلها بالقليوبية

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

بعد محمد صلاح، ليفربول يرفض رحيل لاعبين آخرين إلى الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية