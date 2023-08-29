تضامن الفيوم تعلن الانتهاء من تطوير منازل قرية الحبون

أعلنت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد من المنازل في قرية الحبون التابعة لمركز سنورس، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وقالت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، إن تطوير منازل قرية الحبون، التابعة لمركز سنورس، يأتي ضمن برنامج اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية خاصة، لتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش علي أرض الدولة النصرية، وتنفيذا لبرنامج الحكومة للاهتمام بالأسر غير القادرة.

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تطوير المنازل

وأكدت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أن إعمار المنازل شمل تسقيف وتعريش وعمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك لجميع المنازل بهدف تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم.

شراكة مع المجتمع المدني

وأضافت وكيل وزارة التضامن أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته المؤسسة الشريكة في الاعمار، قبل سنوات من الان من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى بعض القرى وتستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة اعداد القرى التى نجحت في تنميتها حتى الآن ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة في محافظات الجمهورية المختلفة، وقد بلغ عدد المنزل التي تم تطويرها، منذ بدء العمل إلى الآن 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلي بالأجهزة الكهربائية والمفروشات إلى 4059 منزلا بمحافظات الجمهورية المختلفة، ولا يزال العمل مستمر.

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