الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وحدات تابعة للجيش اللبناني تمنع نزوح جديد من سوريا

لاجئون سوريون، فيتو
لاجئون سوريون، فيتو

بدأ الجيش اللبناني في تشديد عملياته على الحدود مع سوريا، في محاولة للتصدي لموجة نزوح جديدة، عبر معابر غير شرعية بين البلدين.

مواجهة ظاهرة النزوح السوري إلى لبنان

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، اليوم، أن وحدات الجيش تقوم بجهد لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان، عبر معابر غير شرعية.

وأشار الوزير سليم خلال لقائه وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إلى أن "وحدات الجيش  تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية".

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ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، تم خلال اللقاء "تداول الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان، والحاصل منذ 3 أسابيع عبر معابر غير شرعية، وأهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود، والتنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع، لأن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من النزوح السوري".

النزوح بطرق غير شرعية إلى لبنان

من جانبهم، يرى محللون أن هناك سببين يدفعان آلاف السوريين للنزوح بطرق غير شرعية إلى لبنان في الوقت الحالي، أولهما زيادة الحصار الاقتصادي على سوريا، الأمر الذي يؤدي إلى ضائقة مالية واقتصادية وصعوبة عيش نتيجة فقدان المواد الأساسية، وعدم قدرة عائلات سورية على الصمود دون موارد رزق تؤمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش والاستمرار، بحسب موقع "صوت بيروت إنترناشونال". 

والثاني، التوقيت المناسب، فيرى الخبراء، أن سبتمبر، وأكتوبر، هما أنسب توقيت للإبحار عبر مراكب غير شرعية باتجاه أوروبا، مع استقرار الظروف المناخية، بحيث تكون التيارات المائية هادئة نسبيًا، ما يحفّز المهاجرين غير الشرعيين على المغامرة والمغادرة عبر البحر.

إحباط محاولة تسلل 850 سوريًّا

وقبل ساعات، أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تسلل نحو 850 سوريا بشكل غير شرعي عبر الحدود البرية بين لبنان وسوريا على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان له، أمس الاثنين، أن ضبط المتسللين يأتي في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إحباط محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية على مدار أسبوع.

ملف عودة النازحين السوريين

جدير بالذكر أن فشل حلول ملف عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم، ليس بسبب تعذّر تشكيل الوفد الوزاري اللبناني للتفاوض مع السلطات السورية للاتفاق على جدول زمني لإعادتهم، وإنما لأن النظام في سوريا يربط عودتهم بمبادرة التحالف الدولي إلى إعادة إعمار ما تهدّم، بذريعة أنه كان وراء الدمار الذي لحق بسوريا.

ذلك الرد هو ما يصل إلى لبنان بصورة غير رسمية من الجانب السوري، بصرف النظر عن إلحاح عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) على تشكيل وفد توكل إليه مهمة التواصل مع نظرائهم السوريين لترتيب عودة آمنة وطوعية للنازحين.

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