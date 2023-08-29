الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أسماء المشاركين في قافلة الأوقاف الدعوية بمحافظة شمال سيناء الجمعة المقبلة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فيتو

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء يوم الجمعة القادمة: (16 صفر 1445هـ)، الموافق(1/ 9/ 2023م)، وتضم اثنى عشر عالمًا: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه"، مع إقامة عدة ندوات بعنوان: حق الوطن.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وذلك على النحو التالي:

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100 طن لحوم وسلع غذائية لشمال سيناء

وصرح الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء وتوفير العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بها، تقرر إرسال قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء أسبوعيًّا لشمال سيناء.

وأكد أن الأوقاف قررت توزيع خمسين طنًّا من السلع الغذائية، وخمسة أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء شهريًّا حتى نهاية العام الجاري 2023م، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

مسجد السيدة زينب 

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الاثنين أعمال تطوير مسجد السيدة زينب رضي الله عنها موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وزير الأوقاف يشكر الهيئة الهندسية 

كما وجه شكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها العظيمة في تطوير مساجد آل البيت سواء ما تم في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها أم ما يجري من تطوير يليق بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها. 

مسجد السيدة زينب رضي الله عنها 

وخلال تفقده لأعمال تطوير مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أشاد وزير الأوقاف بدقة أعمال التطوير  مؤكدا  أن مصر  تسجل صفحات مضيئة في بناء وتطوير وعمارة المساجد  سواء ما تم ويتم في مساجد آل البيت أو ما تم في مسجد سيدنا عمرو بن العاص ومسجد الظاهر بيبرس أو ما تم تشييده من مساجد تليق بتاريخ مصر وحاضرها وفي مقدمتها مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث، فضلا عن بناء وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة مسجد في أقل من عشر سنوات وهو ما لم يحدث من قبل لا في مصر ولا في أي مكان آخر نعلمه، مع ما يواكب هذه الطفرة العمرانية من تكثيف الأنشطة الدعوية والثقافية والمقارئ القرآنية والأسابيع والقوافل الدعوية التى تجاوز أثرها وصداها مصرنا العزيزة إلى مختلف دول العالم من خلال موفدي وزارة الأوقاف إلى عشرات المراكز الإسلامية وما تقدمه الوزارة من برامج التحفيظ عن بعد والتدريب عن بعد وما تقدمه أكاديمية الأوقاف الدولية من دورات تدريبية للأئمة والواعظات وأساتذة الجامعات والإعلاميين من مختلف دول العالم، فضلا عن مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية ومؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تقود قاطرة التجديد في قضايا الخطاب الديني فضلا عن أكثر من أربعمائة إصدار علمي ودعوي وثقافي تسهم بقوة في بناء الوعي ونشر سماح الإسلام وتفكيك الفكر المتطرف.

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية في يوم التفوق

الأوقاف: 100 طن لحوم وسلع غذائية لشمال سيناء بمناسبة انتصارات أكتوبر

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الأزهر والأوقاف دار الإفتاء المصرية شمال سيناء محافظة شمال سيناء الدكتور محمد مختار جمعة

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