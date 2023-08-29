الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: 100 طن لحوم وسلع غذائية لشمال سيناء بمناسبة انتصارات أكتوبر

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فيتو

صرح الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء وتوفير العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بها، تقرر إرسال قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء أسبوعيًّا لشمال سيناء.

 

وأكد أن الأوقاف قررت توزيع خمسين طنًّا من السلع الغذائية، وخمسة أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء شهريًّا حتى نهاية العام الجاري 2023م، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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مسجد السيدة زينب 

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الاثنين أعمال تطوير مسجد السيدة زينب رضي الله عنها موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

 

 

وزير الأوقاف يشكر الهيئة الهندسية 

كما وجه شكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها العظيمة في تطوير مساجد آل البيت سواء ما تم في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها أم ما يجري من تطوير يليق بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها. 

 

 

 

مسجد السيدة زينب رضي الله عنها 

وخلال تفقده لأعمال تطوير مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أشاد وزير الأوقاف بدقة أعمال التطوير  مؤكدا  أن مصر  تسجل صفحات مضيئة في بناء وتطوير وعمارة المساجد  سواء ما تم ويتم في مساجد آل البيت أو ما تم في مسجد سيدنا عمرو بن العاص ومسجد الظاهر بيبرس أو ما تم تشييده من مساجد تليق بتاريخ مصر وحاضرها وفي مقدمتها مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث، فضلا عن بناء وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة مسجد في أقل من عشر سنوات وهو ما لم يحدث من قبل لا في مصر ولا في أي مكان آخر نعلمه، مع ما يواكب هذه الطفرة العمرانية من تكثيف الأنشطة الدعوية والثقافية والمقارئ القرآنية والأسابيع والقوافل الدعوية التى تجاوز أثرها وصداها مصرنا العزيزة إلى مختلف دول العالم من خلال موفدي وزارة الأوقاف إلى عشرات المراكز الإسلامية وما تقدمه الوزارة من برامج التحفيظ عن بعد والتدريب عن بعد وما تقدمه أكاديمية الأوقاف الدولية من دورات تدريبية للأئمة والواعظات وأساتذة الجامعات والإعلاميين من مختلف دول العالم، فضلا عن مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية ومؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تقود قاطرة التجديد في قضايا الخطاب الديني فضلا عن أكثر من أربعمائة إصدار علمي ودعوي وثقافي تسهم بقوة في بناء الوعي ونشر سماح الإسلام وتفكيك الفكر المتطرف.

 

وزير الأوقاف: تسيير القوافل الدعوية لشمال سيناء كل أسبوع

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وزير الأوقاف الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة

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